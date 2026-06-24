Emissoras do Rio são autorizadas a retransmitir canais digitais de TV

“Levar informação e entretenimento de qualidade a todos os cantos do Brasil, principalmente em localidades mais remotas, é um dos nossos compromissos”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O Ministério das Comunicações autorizou, nessa terça-feira (23), retransmissões de canais digitais de TV em três cidades do Rio de Janeiro. A Televisão Cidade Modelo foi autorizada a retransmitir em Itatiaia, Saquarema e Silva Jardim. O próximo passo é a emissora obter as autorizações de funcionamento das antenas junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O serviço tem a finalidade de retransmitir, de forma simultânea ou não, os sinais de estação geradora de televisão, fazendo com que sejam recebidos em locais onde não são alcançados diretamente ou são atingidos em condições técnicas inadequadas.

As autorizações poderão ser concedidas em caráter primário (canal protegido de interferências) ou secundário (canal sem proteção contra interferências). As autorizações são concedidas de forma precária, por serem secundárias ao serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV).