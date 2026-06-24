Desabamento deixa uma pessoa morta e duas feridas na zona leste de São Paulo

Um homem morreu e outras duas pessoas foram resgatadas após o desabamento de um imóvel no bairro do Cangaíba, zona leste de São Paulo, na noite da terça-feira, 23. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 23h25, na Rua Engenheiro Costa Ourique.

Parte da estrutura de um sobrado de dois andares cedeu, deixando três pessoas soterradas.

Uma das vítimas sofreu ferimentos leves. Outra foi socorrida com um ferimento na perna e encaminhada ao Pronto-Socorro Planalto.

Já a terceira vítima foi retirada dos escombros em parada cardiorrespiratória e teve a morte constatada no local.

De acordo com a Defesa Civil, as causas do desabamento ainda serão apuradas. Após uma vistoria técnica preliminar, o imóvel foi interditado.

O local funcionava como uma habitação coletiva com quartos para locação. A Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) foi acionada para atender 37 pessoas, entre adultos e crianças, que serão encaminhadas para vagas disponíveis em abrigos municipais.

Uma nova vistoria técnica será realizada nesta quarta-feira, 24, pela Subprefeitura da Penha.