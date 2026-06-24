Falha de energia afeta circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda em São Paulo

Uma falha de energia na região da estação Morumbi afeta a circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda na manhã desta quarta-feira, 24. Segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação, os trens circulam em via única entre as estações Morumbi e Granja Julieta, o que provoca intervalos maiores em toda a linha.

Em nota, a empresa informou que ônibus do sistema PAESE foram acionados para auxiliar na demanda de clientes e que equipes nas estações orientam os passageiros sobre o fluxo.

A concessionária afirmou ainda que equipes de manutenção trabalham para restabelecer a operação "no menor tempo possível".