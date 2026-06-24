Astrid Fontenelle se desculpa por comentário em post de empresário condenado por racismo

A apresentadora Astrid Fontenelle fez um pronunciamento na terça-feira, 23, após um comentário compartilhado nas redes sociais gerar críticas dos internautas. "Não sou de fugir das responsabilidades. Olho no olho da câmera, pontuo, aprendo. Não compactuarei com crimes raciais. Com ninguém", escreveu na legenda do vídeo.





Fontenelle deixou uma mensagem na publicação em que o empresário Rodrigo Branco se desculpava após ser condenado por insultos racistas contra Thelma Assis, médica campeã do BBB 20. O processo durou seis anos.





A apresentadora disse ter conversado com o filho Gabriel, um jovem negro, e ter sido alertada sobre a situação.





"Estou aqui para falar que errei no seguinte aspecto: ele [Rodrigo] fez o tal pronunciamento e eu falei 'errou, mas cometeu um crime'. E isso precisa ser martelado. E eu chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo", disse. "Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho e a dimensão que é o pacto da branquitude."





A apresentadora considerou então, que errou ao deixar o comentário.





"Eu falei pro cara: para de palhaçada, você cometeu um crime, ponto final, paga, paga o que deve na Justiça'. E as outras coisas vão ser impostas pela vida: perda de trabalho, de amizade que ele lamenta", continuo Fontenelle. "Enfim, tem muita coisa a perder, porque se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo", completou ela.





Nos comentários, Gabriel, filho de Astrid, deu mais detalhes da conversa que teve com a mãe. "Pedi pra ela apagar o comentário - que não foi de bom tom e semanticamente não funcionou", explicou ele.





"Fiz a minha parte com ela e peço façam com os outros artistas! Façam com que eles entendam que: não existe a palavra 'erro' quando se trata de crime; não existe "parabéns pela coragem de se posicionar com humildade", já que não se dá parabéns por um tal erro, quiçá racista, quiçá covarde e fruto de uma arrogância.", continuou Gabriel.





Ele lembrou ainda que o processo contra Thelma Assis durou seis anos e que Rodrigo "SÓ se posicionou quando apertou, SÓ quando a reputação dele vira jogo de gigantes", pontuou.





"Não basta pedir desculpas, até porque da pra ver que arrependido ele não está, mas isso é outro tópico! O racismo invisibiliza o gênero: se ela ganhou [o BBB] porque era preta - um comentário do energúmeno -, nós só venceremos assim também! Demoramos anos para que fosse tratado como crime, falta dizer que quem comete é criminoso", terminou Gabriel, que completa 19 anos em julho.