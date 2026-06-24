'Olha só a tanguinha daquela época!': Boni compartilha foto antiga com Boninho e Pelé'

Uma lembrança descontraída dos tempos de amizade entre televisão e futebol chamou a atenção nas redes sociais terça-feira, 23. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, compartilhou uma fotografia antiga em que aparece ao lado do filho, Boninho, e de Pelé durante um encontro na praia. O registro, marcado pelo clima de descontração e pelas sungas características da época, rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

Aos 90 anos, o ex-diretor da Globo aproveitou a publicação para relembrar histórias vividas ao lado do Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Boni revelou o contexto do encontro e prestou uma homenagem ao amigo, destacando a admiração que nutria por ele dentro e fora dos gramados.

Ao apresentar a foto, Boni entrou na brincadeira ao comentar o visual dos três personagens do registro.

"O que eu, o Boninho e o Pelé estamos fazendo juntos de tanguinha? Olha só a tanguinha daquela época", brincou. Em seguida, ele inventou uma versão divertida para a história antes de revelar a verdade. "Sabe o que era? Um campeonato de natação de nós três e até nisso o Pelé ganhou. Pensa que é verdade? Brincadeira! Era apenas um churrasco e nós tínhamos acabado de sair do mar."

Segundo o ex-executivo, o encontro aconteceu em um clima descontraído e se transformou em uma das muitas memórias compartilhadas ao lado do atleta.

A amizade entre Boni e Pelé

Além de recordar um momento curioso, Boni aproveitou a publicação para destacar a relação próxima que mantinha com Pelé. O ex-diretor contou que o craque costumava chamá-lo de "guru" e não escondeu a emoção ao falar sobre o amigo.

"O Pelé foi uma das pessoas mais lindas e interessantes que eu conheci em toda a minha vida pela sua simplicidade, pela sua inteligência, além da sua capacidade e competência como jogador e como atleta", afirmou.

Ao longo dos anos, os dois trabalharam juntos em diferentes projetos ligados à televisão. Boni lembrou que convidou o ex-jogador para participar de programas, novelas e especiais, consolidando uma parceria que ultrapassou o ambiente profissional.

A lembrança da Copa de 1994

Entre as recordações compartilhadas, uma das mais marcantes foi a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato ao derrotar a Itália nos Estados Unidos.

Boni contou que acompanhou a decisão ao lado de Pelé e de Galvão Bueno, e relembrou a empolgação do eterno camisa 10 durante a partida. "O Pelé, nesse momento, desesperadamente, gritava mais alto que o Galvão Bueno: 'É tetra'", recordou.

A publicação emocionou fãs e famosos, que aproveitaram o espaço dos comentários para celebrar a amizade entre os dois e relembrar momentos marcantes da história da televisão e do futebol brasileiros.

Entre as mensagens deixadas na postagem, Maitê Proença brincou com a situação ao escrever: "Cada história, encantamentos... Quando te conheci, você já era assim, guru de tanga". Já Márcio Garcia reforçou o carinho pelo veterano da TV: "Guru de muitos!! Incluindo eu". Outros internautas também destacaram o clima nostálgico da imagem, classificando o registro como um verdadeiro retrato de uma época.