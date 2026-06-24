Chuva atípica atinge SP e alerta da Defesa Civil do Estado segue fora do ar após ataque

A cidade de São Paulo registrou tempo fechado e chuvoso na manhã desta quarta-feira, 24, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Durante as chuvas que atingiram o Estado de São Paulo entre terça-feira, 23, e quarta-feira, a Defesa Civil do Estado manteve o monitoramento das condições meteorológicas e utilizou seus canais oficiais de comunicação para alertar e orientar a população.

O órgão estadual informou que o Defesa Civil Alerta, sistema utilizado para o envio de mensagens emergenciais à população por tecnologia Cell Broadcast, permanece com o acesso suspenso.

O serviço foi desabilitado temporariamente após invasão hacker, no último sábado, 20. Ele deve continuar suspenso até que as autoridades federais esclareçam a situação anunciou a pasta.

Em diversas regiões do País, usuários receberam o alerta da Defesa Civil com a palavra "misantropia" - em alguns aparelhos escrita como "misantropi4". O conteúdo não tinha qualquer relação com protocolos oficiais de emergência. O tipo de envio foi classificado como "Alerta Extremo", categoria reservada para situações de risco iminente à vida, como enchentes, deslizamentos e tempestades severas.

Enquanto isso, o GCE prevê céu encoberto e potencial para garoa ocasional entre o fim da tarde e a noite desta quarta-feira em São Paulo. A máxima será inferior a 14°C, o que leva a expectativa de um novo recorde de temperatura máxima mais baixa do ano.

A condição climática melhora no decorrer da sexta-feira, 26, ainda com muitas nuvens, porém com períodos de sol. "As simulações atmosféricas mais recentes indicam um fim de semana com tempo firme, sem previsão de chuva e com elevação gradual das temperaturas", estima o CGE.

Na última terça-feira, 23, a capital ficou em estado de atenção para alagamentos. Ainda na terça, um homem morreu e outras duas pessoas foram resgatadas após o desabamento de um imóvel no bairro do Cangaíba, zona leste de São Paulo, mas as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Além disso, a Defesa Civil da Cidade de São Paulo, decretou estado de atenção para baixas temperaturas a partir da zero hora do dia do próximo domingo, 28, informou o GCE.