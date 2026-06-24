Vai ter novela na Globo hoje? Produções saem do ar em dia de jogo do Brasil

Os torcedores brasileiros têm um compromisso marcado nesta quarta-feira, 24: acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo.
As alterações afetam diretamente os fãs de novelas, que precisarão ficar atentos à grade. As principais produções deixam de ser exibidas excepcionalmente nesta noite, enquanto outras terão seus horários ajustados para acomodar a transmissão esportiva.
Quais novelas serão exibidas hoje?
Os telespectadores não verão capítulos de A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 24. As três produções saem da grade para dar espaço à cobertura das partidas entre Brasil e Escócia, às 19h, e entre República Tcheca e México, às 21h45.
Além do Tempo seguirá normalmente com exibição a partir das 15h. Já Avenida Brasil será antecipada para as 15h40.
Como fica a programação da Globo?
A cobertura esportiva começa ainda no início da noite. Confira os principais horários:
Além do Tempo - 15h
Avenida Brasil - 15h40
A Nobreza do Amor - não será exibida
Coração Acelerado - não será exibida
Pré-Hora Copa do Mundo 2026 - 16h45
Brasil x Escócia - 19h
Jornal Nacional - 21h10
Quem Ama Cuida - não será exibida
Onde assistir a Brasil x Escócia?
Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida ao vivo. O duelo entre Brasil e Escócia será transmitido pela TV aberta, TV fechada e plataformas digitais.
Confira onde assistir:
Globo
SBT
CazéTV
YouTube (sinal da CazéTV)
Disney+ (sinal da CazéTV)
SporTV
Globoplay (sinal da Globo)