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Vai ter novela na Globo hoje? Produções saem do ar em dia de jogo do Brasil

Os torcedores brasileiros têm um compromisso marcado nesta quarta-feira, 24: acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com a bola rolando a partir das 19h, a cobertura especial do torneio provoca mudanças na programação da Globo.

As alterações afetam diretamente os fãs de novelas, que precisarão ficar atentos à grade. As principais produções deixam de ser exibidas excepcionalmente nesta noite, enquanto outras terão seus horários ajustados para acomodar a transmissão esportiva.

Quais novelas serão exibidas hoje?

Os telespectadores não verão capítulos de A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 24. As três produções saem da grade para dar espaço à cobertura das partidas entre Brasil e Escócia, às 19h, e entre República Tcheca e México, às 21h45.

Além do Tempo seguirá normalmente com exibição a partir das 15h. Já Avenida Brasil será antecipada para as 15h40.

Como fica a programação da Globo?

A cobertura esportiva começa ainda no início da noite. Confira os principais horários:

Além do Tempo - 15h

Avenida Brasil - 15h40

A Nobreza do Amor - não será exibida

Coração Acelerado - não será exibida

Pré-Hora Copa do Mundo 2026 - 16h45

Brasil x Escócia - 19h

Jornal Nacional - 21h10

Quem Ama Cuida - não será exibida

Onde assistir a Brasil x Escócia?

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida ao vivo. O duelo entre Brasil e Escócia será transmitido pela TV aberta, TV fechada e plataformas digitais.

Confira onde assistir:

Globo

SBT

CazéTV

YouTube (sinal da CazéTV)

Disney+ (sinal da CazéTV)

SporTV

Globoplay (sinal da Globo)

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