Além de Astrid, outros famosos voltam atrás e removem apoio a Rodrigo Branco; veja quem

O empresário Rodrigo Branco voltou ao centro das discussões nas redes sociais após publicar um vídeo comentando a condenação por danos morais movida pela vencedora do BBB 20, Thelma Assis. Na gravação, ele afirmou que não pretende recorrer da decisão judicial, informou que fará o pagamento da indenização determinada pela Justiça e pediu desculpas pelas declarações feitas em 2020, consideradas racistas no processo movido pela médica e apresentadora.

A publicação rapidamente ganhou repercussão e recebeu manifestações de apoio de diversos amigos famosos, que elogiaram o posicionamento do empresário. No entanto, a reação do público foi imediata e, ao longo das últimas horas, algumas dessas celebridades passaram a apagar comentários deixados no post ou a se distanciar publicamente de Rodrigo, gerando um novo debate sobre responsabilização, racismo e figuras públicas.

Entre os casos que mais chamaram atenção está o de Astrid Fontenelle. Inicialmente, a apresentadora havia comentado na publicação incentivando Rodrigo a se engajar na luta antirracista e destacando a importância de reconhecer erros.

Pouco depois, porém, Astrid apagou a mensagem e publicou um vídeo em suas redes sociais para explicar sua mudança de posicionamento. Segundo ela, após conversar com o filho, Gabriel Fontenelle de Brito, percebeu que havia tratado como um simples erro uma situação que, na verdade, envolvia um crime racial.

Xuxa, Junno e Deborah Seco saíram em defesa

Outra famosa que voltou atrás foi Xuxa Meneghel. A apresentadora havia elogiado a decisão de Rodrigo de se pronunciar publicamente e pedir desculpas. Entretanto, após a repercussão negativa, internautas notaram que o comentário foi removido.

Além de Xuxa, seu marido, Junno Andrade, resolveu se pronunciar: "Quem nunca errou, que atire a primeira pedra!". Após a repercussão, usuários das redes sociais apontaram que a Rainha dos baixinhos deixou de seguir o empresário no Instagram, gesto interpretado como um distanciamento após a reação do público ao caso.

Deborah Secco também saiu em defesa do amigo e escreveu que as pessoas não devem ser definidas apenas pelos próprios erros. "A gente erra, aprende, se responsabiliza pelos nossos erros e faz diferente", comentou a atriz.

Gkay também apagou comentário

A influenciadora Gkay também aparece entre os nomes que recuaram. Ela havia deixado uma breve mensagem de apoio na publicação, mas o comentário foi posteriormente excluído.

A movimentação de famosos que inicialmente demonstraram apoio e depois retiraram suas manifestações ocorreu em meio ao intenso debate gerado pelo vídeo e pelas lembranças das declarações feitas por Rodrigo Branco durante uma transmissão ao vivo em 2020.

O caso envolvendo Thelma Assis

A condenação tem origem em falas feitas durante uma live realizada há seis anos. Na ocasião, Rodrigo Branco afirmou que torcer por Thelma Assis seria uma forma de racismo e utilizou expressões consideradas ofensivas ao comentar a trajetória da participante no reality show.

A Justiça entendeu que as declarações causaram danos morais à médica e apresentadora. Em seu vídeo mais recente, Rodrigo afirmou que o episódio representou um processo de aprendizado pessoal e disse reconhecer a gravidade de suas atitudes.

Mesmo com o pedido de desculpas, a repercussão do caso continuou mobilizando a internet e levou parte dos famosos que haviam se manifestado em apoio ao empresário a rever publicamente suas posições.