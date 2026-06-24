Brasília inicia contagem regressiva de 1 ano da Copa do Mundo Feminina

Por determinação da Federação Internacional de Futebol (FIFA), todas as cidades-sede da competição promoveram eventos simultâneos com esse objetivo. Na capital federal, a programação reuniu mais de 700 estudantes dos centros olímpicos do Distrito Federal, em ações no Estádio Nacional de Brasília, no Parque da Cidade e na Rodoviária do Plano Piloto.

A coordenadora do comitê do Executivo criado pelo governo do Distrito Federal (GDF) para a Copa de 2027, Laís Barufí explicou que as atividades integram o esforço de preparação da cidade para receber o evento.

Segundo ela, as ações buscam aproximar a população, especialmente crianças e jovens, do futebol feminino.

No Estádio Nacional, também conhecido como Estádio Mané Garrincha, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a arena. Já no Parque da Cidade, os alunos fizeram pinturas com a temática da Copa, em uma atividade coletiva voltada à expressão artística e à celebração do torneio.



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A programação incluiu, ainda, ações de engajamento com o público na plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, onde foram organizadas atividades de “golzinho” para marcar simbolicamente a contagem regressiva de um ano para o Mundial.

Legado e transformação

A ex-jogadora da seleção brasileira feminina Michael Jackson (Marileia dos Santos), integra a equipe da secretaria extraordinária criada pelo Ministério do Esporte para a Copa feminina. Ela participou das atividades promovidas em parceria do governo federal com a FIFA e o GDF.

Para Michael Jackson, a Copa não se limita apenas a uma competição esportiva. “Ela e o futebol envolvem impactos sociais duradouros. Por isso, nosso desafio é entregar a maior Copa da história do futebol feminino, deixando um legado que ajude no desenvolvimento da modalidade”.

Ela lembrou que o futebol feminino enfrentou décadas de proibição no país e destacou as mudanças ocorridas nos últimos anos.

“Hoje as meninas jogam livremente, em espaços que respeitam a prática do esporte”, disse.

A ex-atleta também enfatizou o papel das políticas públicas nesse processo. Segundo ela, o futebol feminino tem dimensão social e contribui para a formação de cidadãos.

“Atuei como jogadora e, agora, como gestora, estou ainda mais consciente de que o esporte ajuda a superar adversidades e a trabalhar pelo bem comum”, acrescentou ao lembrar que sua trajetória no esporte foi marcada por obstáculos e preconceitos, e que isso a motiva a trabalhar para que as novas gerações enfrentem menos dificuldades.

Estudantes

Entre os mais de 700 alunos que participaram da atividade está Maria Eduarda Souza, de 11 anos. A paixão pelo futebol fez dela uma das goleiras no Centro Olímpico da Ceilândia.

“Comecei aos cinco anos. Meu pai queria que eu praticasse algum esporte. Achei o futebol o melhor de todos”, contou.

Após visitar o Mané Garrincha, a estudante confessou ter ficado impressionada com a grandiosidade do Mané Garrincha, após visitá-lo. “Deu vontade de jogar naquele gramado”.

Preocupada em conseguir, de si, o melhor desempenho durante as partidas de futebol, a goleira do centro olímpico adquiriu bons hábitos. “Passei a ter mais cuidado com a minha alimentação, para não me cansar tão rápido”, afirmou.

Esse desempenho cada vez melhor que vem sendo observado nas meninas praticantes de futebol foi percebido também pelo estudante Pedro Lucas Carvalho, de 13 anos, do Centro Olímpico do Recanto das Emas, cidade do DF próxima de Brasília.

Vestindo uma camisa assinada pelos jogadores da seleção brasileira de futsal, ele disse, em meio às atividades no Parque da Cidade, que as meninas se equivalem em qualidade técnica com o futebol praticado pelos meninos.

“Elas jogam tão bem ou até melhores do que a gente”, elogiou.

Segundo o estudante, a convivência entre meninos e meninas nas partidas torna o ambiente mais leve. “Fica mais divertido do que quando é só menino”, disse.