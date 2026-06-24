De olhar de Johnny Depp sobre Modigliani a Vivaldi: 10 filmes da Festa do Cinema Italiano

A partir desta quinta-feira, 25, começa a 8½ Festa do Cinema Italiano por Generali. O festival levará 10 títulos italianos, entre clássicos e novidades, a São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Niterói, Búzios, Aracaju, Recife, Maceió, Salvador, João Pessoa, Belém, Curitiba, Florianópolis e Caxias do Sul, com os longas ficando em cartaz até o dia 1º de julho. Já Porto Alegre e Fortaleza recebem o evento entre 1º e 9 de julho e entre 9 a 15 de julho, respectivamente.

Na 15ª edição da Festa no Brasil, os títulos escolhidos incluem Modi - Três Dias nas Asas da Loucura, dirigido por Johnny Depp, Fuori, de Mario Martone, Os Irmãos Segreto, de Federico Ferrone e Michele Manzolini, e Caro Diário, de Nanni Moretti.

"Como todos os anos, trazemos ao Brasil uma seleção enxuta, mas bastante representativa, do melhor da cinematografia italiana contemporânea", disse Stefano Savio, diretor da Festa do Cinema Italiano, em entrevista ao Estadão. "Nosso objetivo é sempre o mesmo: manter um alto nível de qualidade e, ao mesmo tempo, oferecer uma programação diversa, capaz de dialogar com os diferentes gostos e sensibilidades do público."

Savio destaca que a nova edição da Festa contará com títulos para todos os gostos, citando a ação O Negociador, de Alessandro Tonda, e O Menino da Calça Rosa, filme de Margherita Ferri sobre um caso extremo de bullying voltado para o público jovem.

"A Itália é um país com um patrimônio cultural e artístico incomparável. Acho importante que o cinema italiano também possa promover essa imensa riqueza no exterior", segue o diretor do festival. "Neste ano, muitos dos filmes da programação têm como protagonistas grandes nomes da nossa cultura", disse ele, citando longas sobre o pintor Amedeo Modigliani, o compositor Antonio Vivaldi e a escritora Goliarda Sapienza.

Além das exibições do filme, a Festa do Cinema Italiano também trará Federico Ferrone para um encontro em que ele discutirá a influência dos irmãos Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto no cinema brasileiro. "Consideramos importante, como festival, abrir espaço em nossa programação para um filme que revela as profundas conexões entre o cinema brasileiro e a Itália."

"Federico Ferrone, diretor cuja obra se dedica ao trabalho com arquivos cinematográficos, acompanhará a pré-estreia de Os Irmãos Segreto em várias cidades brasileiras. Sua presença reforça o compromisso deste festival de dialogar não apenas com o público brasileiro, mas também com a realidade cultural e a memória histórica deste país", concluiu o diretor.

Confira abaixo os filmes exibidos na 8½ Festa do Cinema Italiano por Generali e suas sinopses oficiais. As sessões já anunciadas podem ser conferidas no site oficial do evento. Em São Paulo, elas ocorrem no Espaço Petrobras de Cinema.

Modi - Três Dias nas Asas da Loucura

Direção: Johnny Depp

Sinopse: Johnny Depp assina um filme surpreendente e audacioso sobre 72 horas decisivas na vida do artista boêmio italiano Amedeo Modigliani. Paris, 1916. Em fuga da polícia e tentado a abandonar tudo, Modi oscila entre os conselhos dos amigos, a presença da sua musa e a esperança de reconhecimento. Após uma noite de alucinações e excessos, o encontro com um colecionador americano capaz de mudar o seu destino obriga-o a confrontar-se com os limites entre gênio e autodestruição. Entre visões perturbadoras e uma linguagem visual ousada, Depp constrói um filme intenso, imprevisível e profundamente cinematográfico.

Primavera

Direção: Damiano Michieletto

Sinopse: Veneza, século 18. Cecília cresceu entre as paredes do Ospedale della Pietà, o orfanato que também é lar da orquestra mais respeitada do mundo. Violinista extraordinária, ela se apresenta atrás de uma grade para os ricos padroeiros da instituição. Nunca além disso. Até que um novo professor de violino chega e muda tudo. Seu nome é Antonio Vivaldi.

Três Vezes Adeus

Direção: Isabel Coixet

Sinopse: Após uma discussão aparentemente trivial, Marta e Antonio terminaram o relacionamento. Marta reage ao término se isolando. O único sintoma que ela não consegue ignorar é a repentina falta de apetite. Antonio, um chef em ascensão, se dedica ao trabalho. Mas, apesar de ter sido ele quem terminou com Marta, parece não conseguir esquecê-la. Quando Marta descobre que sua perda de apetite tem mais a ver com sua saúde do que com a dor da separação, tudo muda: o sabor da comida, a música, o desejo, a certeza das escolhas feitas.

Fuori

Direção: Mario Martone

Sinopse: Apresentado em competição no Festival de Cannes, Fuori explora o universo feminino na sua complexidade, entre um aparente caos e uma profunda intensidade emocional, com uma interpretação magistral de Valeria Golino. Roma, 1980. A escritora Goliarda Sapienza é presa por roubo de joias, mas o encontro com algumas jovens presidiárias torna-se para ela uma experiência de renascimento. Fora da prisão, num quente verão romano, mantém os laços com essas mulheres e cria uma relação profunda com Roberta, delinquente e ativista política, que a ajuda a redescobrir a alegria de viver e a vontade de escrever. Inspirado em parte nos romances de Sapienza, o filme retrata o desorientamento de quem regressa à "normalidade" após a experiência prisional.

A Última Rodada

Direção: Francesco Sossai

Sinopse: Considerado um dos melhores filmes italianos do último Festival de Cannes, A Última Rodada é uma comédia poética e desregrada que acompanha a viagem etílica de Carlobianchi e Doriano, dois cinquentões desempregados obcecados com o último copo. Entre bares, estações de serviço e tabernas da planície veneziana, arrastam consigo Giulio, jovem estudante de arquitetura, transformando uma noite numa aventura alcoolizada, cômica e surreal. O significado de "só mais uma" surge como símbolo de amizade, resistência e pequenos rituais que defendem laços verdadeiros. Francesco Sossai retrata uma província plana e anônima, marcada pela industrialização, mas ainda guardiã de maravilhas secretas, transformando o cotidiano veneziano numa história universal de vida, desejos e resistência à rotina.

Os Irmãos Segreto

Direção: Federico Ferrone e Michele Manzolini

Sinopse: Três irmãos que começaram do nada, um nome que parece um presságio: Segreto. Da pobreza da Itália do final do século 19 às noites febris do Rio de Janeiro, a história dos irmãos Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto: emigrantes, pequenos criminosos, reis da noite carioca e primeiros cineastas da história do Brasil. Pelo menos é o que dizem. Uma história suspensa entre realidade e lenda, memória e invenção, onde as sombras contam a história do passado, transformando-o. Um filme que lembra um conto de fadas. Ou talvez uma mentira bem contada.

O Negociador

Direção: Alessandro Tonda

Sinopse: O Negociador narra os vinte e oito dias que antecederam os trágicos acontecimentos de 4 de março de 2005, quando Nicola Calipari, alto dirigente do SISMI (Serviço de Informações e Segurança Militar), sacrificou a própria vida para salvar a jornalista do jornal Il Manifesto, Giuliana Sgrena, sequestrada no Iraque por uma célula terrorista. O filme entrelaça ação e humanidade, lembrando um homem que colocou tudo em jogo pelo valor da vida. Seu assassinato ainda permanece sem culpados.

O Menino da Calça Rosa

Direção: Massimiliano Camaiti

Sinopse: No coração de Roma, dentro das paredes de um antigo mosteiro beneditino, um grupo de freiras enclausuradas preserva uma tradição centenária: a tecelagem de lã de cordeiro para criar o Pálio, a preciosa vestimenta litúrgica dada ao Papa e aos arcebispos metropolitanos. Um gesto de fé e devoção, meticulosamente repetido todos os anos, onde espiritualidade e artesanato estão perfeitamente interligados. Antes que a lã possa ser tecida, há duas pequenas vidas para cuidar. Dois cordeiros recém-nascidos são colocados sob os cuidados da irmã Vincenza, que os alimenta carinhosamente com mamadeira com a mesma ternura de uma mãe. No silêncio do mosteiro, seus balidos se misturam com cantos e orações. Com um olhar íntimo, o documentário revela um lugar escondido, suspenso no tempo, feito de oração e trabalho, silêncio e canções, onde o cuidado com pequenas coisas, um bordado, um cordeiro a ser alimentado, se torna o maior ato de amor.

Caro Diário

Direção: Nanni Moretti

Sinopse: Nanni Moretti é diretor e também personagem principal destas crônicas cheias de ironia. Apresentado em três capítulos, o filme começa com Moretti pilotando sua moto pelas ruas de Roma. No segundo capítulo, o diretor viaja com um amigo pela Sicília em busca de um lugar tranquilo para terminar seu novo filme. No terceiro, ele consulta médico após médico em busca da cura para uma irritação de pele. Um olhar cômico sobre a vida e a Itália dos anos 1990, Caro Diário é possivelmente o filme mais popular de Moretti e lhe rendeu o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes de 1994.