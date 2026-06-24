Repórter da Globo revela piora no quadro após quase perder o nariz por uso de PMMA

Repórter do Mais Você, Encontro e outros programas da Globo, Juliane Massaoka usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre a infecção que quase custou seu nariz. A jornalista sofreu com complicações causadas pela injeção não autorizada de polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, um preenchedor definitivo que tem uso limitadíssimo pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), durante uma rinoplastia.

Nos stories do Instagram, Juliane postou vídeos em que entra em uma câmara hiperbárica, usada para acelerar a cicatrização de feridas complexas e o combate a infecções através do saturamento do plasma sanguíneo com oxigênio. "Eu tive uma chance de necrose na ponta do nariz, que ficou toda roxa. (...) Meu nariz está aqui, inteiro, mas agora sobrou uma ferida aqui na ponta do nariz", disse ela na postagem seguinte.

"Eu tô tentando tratar isso com antibiótico e a câmara hiperbárica, que ajudam, né, a matar todas as bactérias, mas não estava surtindo tanto efeito. Esse buraquinho que estava aqui estava do tamanho de uma espinha grande estourada, agora ele já está menor, a cicatriz deu uma retraída e tudo mais, mas ainda persiste", seguiu ela, dizendo que, no fim de maio, esperava estar em uma fase mais avançada de sua recuperação.

"O PMMA deu uma deformada, né, na hora de fazer a cicatrização e tudo. O PMMA tira toda a circulação, dificulta processos, dificulta muita coisa. Então, acabou que a cicatrização dessa ponta ficou prejudicada. Eu achei que a gente já ia poder avançar, já ia poder fazer a segunda cirurgia, já, resolver. E a descoberta de que a infecção continua dá todo um passo para trás", desabafou a jornalista, que atualmente faz tratamento acompanhada de infectologistas.

Apesar das dificuldades no tratamento, Juliane diz enfrentar a situação com bom humor, além de ter a perspectiva de que quase perdeu o nariz no começo do processo. "Estou descobrindo muita coisa a respeito da minha saúde e de saúde de uma maneira geral, que pode ser útil para você que está aí do outro lado. E estou tentando levar da melhor forma possível, sabe? Viver e tratar", conclui a repórter.