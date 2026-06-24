Como descobrir se o aparelho que comprei é roubado? 'Celular Seguro' permitirá consulta

A nova fase do programa Celular Seguro, do governo federal, começou nesta quarta-feira, 24, em todo o País. O "Modo Recuperação" tem como objetivo combater a receptação e recuperar aparelhos celulares roubados.

A partir de um Banco Nacional de Celulares com Restrição, que reúne informações sobre aparelhos roubados, furtados ou extraviados de 2020 para cá, em todo o território nacional, foram identificados por meio de registros como boletins de ocorrência que 3 milhões de aparelhos que estão em uso no Brasil são fruto de algum crime.

Nesta quarta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública começou a enviar notificações para 100 mil dos 3 milhões de usuários para informar que os aparelhos devem ser devolvidos para as autoridades policiais. A meta é enviar as mensagens para todos os aparelhos com registro de roubo, de forma retroativa.

Em entrevista à rádio CBN, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Chico Lucas, afirmou que após o envio dessa mensagem, os donos desses aparelhos terão a oportunidade de devolver os dispositivos antes de responder por receptação:

"Estamos presumindo, num primeiro momento, que a pessoa está de boa-fé. A partir do momento que ela não devolver, a gente vai ter uma presunção de que ela está na receptação dolosa, inclusive tendo consequências legais. Primeiro ela será intimada pela polícia, depois haverá o bloqueio do acesso do gov.br, podendo até ter o acesso ao banco e às redes sociais bloqueado. Até ter o bloqueio integral do aparelho", explicou.

A ideia é que a recuperação dos aparelhos seja realizada pelas Polícias Civis dos Estados. A tecnologia já foi adotada anteriormente no Piauí, Amazonas, Bahia e Ceará.

A partir desta quarta-feira também, toda vez que o roubo/furto do celular for registrado por meio de dados do Programa Celular Seguro, boletins de ocorrência, registros das operadoras de telefonia, sistemas nacionais de segurança pública, Cadastro de Estações Móveis Impedidas (CEMI) da Anatel e ABR Telecom, a informação fará parte do Banco Nacional de Celulares com Restrição. Com isso, quem comprar um celular fruto de um crime e habilitar o aparelho será automaticamente notificado com uma mensagem.

Como posso saber que o meu celular é fruto de crime?

Antes de comprar um aparelho usado, os usuários podem acessar o site celularseguro.mj.gov.br para verificar se o dispositivo que está em uso é roubado ou não. A consulta será feita a partir do IMEI - uma espécie de RG do celular com 15 números - que aparece ao digitar o seguinte comando no aparelho: *#06#. Após ter acesso ao número do IMEI e acessar o site, uma mensagem deve aparecer indicando se o aparelho tem ou não alguma restrição.

"A gente quer aperfeiçoar cada vez mais. Nós já estamos conversando com as marketplaces, que são essas lojas virtuais, Mercado Livre, OLX, tantas outras. Para qualquer celular que seja ofertado nesses marketplaces, seja obrigatório o cadastro do IMEI do celular, porque se o IMEI der como roubado, o celular não pode ser ofertado, sob pena de responsabilização da plataforma", disse o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Como funciona a plataforma Celular Seguro?

O aplicativo do programa Celular Seguro foi lançado em 2023 e permite que usuários cadastrem aparelhos e números de telefone e, em casos de roubo, furto ou perda, solicitem o bloqueio do dispositivo. A plataforma também oferece a possibilidade de bloquear contas bancárias vinculadas ao celular.