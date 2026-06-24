Metrô de SP tem distribuição gratuita de álbuns e figurinhas da Copa; veja como retirar

O Metrô de São Paulo distribuirá gratuitamente álbuns e figurinhas da Copa do Mundo 2026. A ação, que teve início na terça-feira, 23, ocorre em cinco estações e inclui também uma campanha de arrecadação de cromos repetidos que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é realizada em parceria com a Panini, responsável pelo álbum oficial do torneio. Cada pessoa poderá receber um álbum acompanhado de seis figurinhas, enquanto houver estoque disponível.

A distribuição acontece nos balcões de informação das estações Luz, Ana Rosa e Portuguesa-Tietê, na Linha 1-Azul; além de Palmeiras-Barra Funda e Sé, na Linha 3-Vermelha. Os materiais serão entregues de terça a sexta-feira, das 10h às 16h, até o fim dos estoques. Segundo o Metrô, cada estação terá um limite diário de 200 álbuns distribuídos.

Campanha arrecada figurinhas repetidas

Além da distribuição gratuita, as pessoas poderão doar figurinhas repetidas para o projeto "Figurinhas para Todos", que promove a entrega dos cromos a crianças que não têm condições de comprar ou completar os álbuns.

Para participar, basta depositar as figurinhas nas urnas instaladas nos balcões de informação das mesmas cinco estações participantes da ação. As doações poderão ser feitas entre terça-feira, 23, e sexta-feira, 26, das 8h às 18h.

A iniciativa arrecada figurinhas, pacotes fechados e álbuns para distribuir a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Hoje são mais de 40 postos de coleta (estabelecimentos comerciais) em seis Estados brasileiros, além das escolas parceiras. Todas as doações são distribuídas para instituições de caridade, incluindo hospitais, escolas e organizações não governamentais.

Como doar em outros pontos

É possível doar figurinhas, pacotinhos e álbuns para a campanha "Figurinha para Todos" via Correios ou nos pontos de coleta a seguir:

- Av. Brigadeiro Faria Lima, 1826 - conjunto 101 - Jd. Paulistano - 01451-908

- Rua Visconde de Pirajá, 303 - cj 1301 - Ipanema - 22410-001

As pessoas também podem contribuir via Pix: figurinhaparatodos@gmail.com. Outros pontos de coleta e mais informações sobre a campanha podem ser consultados na página da "Figurinha para Todos" no Instagram.