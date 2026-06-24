Rio: PM monta esquema em locais de grande concentração de torcedores

Os transportes marítimos vão antecipar os horários para facilitar a locomoção de torcedores e trabalhadores para casa.

Apesar da chuva e declínio da temperatura, com a máxima em torno dos 24ºC, a ação vai mobilizar um amplo aparato policial nos principais pontos de concentração de torcedores. As unidades operacionais e especializadas da corporação atuarão em diversos bairros da capital e em municípios da região metropolitana, na Costa Verde e interior do Estado.

Na região da Grande Tijuca, zona norte da capital, 246 policiais militares do batalhão do bairro, com unidades do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), reforçarão o policiamento nos eventos organizados nas Ruas Jorge Rudge, Pereira Nunes e Zulmira, em Vila Isabel, além do tradicional Alzirão, na Rua Alzira Brandão, na Tijuca, que recebe tradicionalmente milhares de torcedores em dias de jogos.

Em Copacabana, mais de 200 policiais militares estarão mobilizados para garantir a segurança dos torcedores que acompanharão os jogos transmitidos na Rio Fan Fest, espaço instalado na orla da Praia de Copacabana, altura da Avenida Princesa Isabel, com policiamento reforçado, incluindo patrulhamento com motocicletas e mais de 20 viaturas da corporação.

Além da atuação dos agentes do 19º BPM (Copacabana), o esquema de segurança contará com equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



As equipes de motociclistas do 1º Comando de Policiamento de Área realizarão rondas em toda a extensão da Avenida Atlântica, na orla da praia. O planejamento operacional também prevê o uso de recursos tecnológicos, monitoramento em tempo real e reforço do policiamento ostensivo em áreas de grande circulação de pessoas.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Barcas

As barcas que fazem a travessia da Baía de Guanabara entre a Praça XV e a região oceânica de Niterói, a frota de barcas ganhará reforço. No trajeto para a Estação Arariboia, os intervalos foram reduzidos para 15 minutos agora à tarde. Para a estação Charitas, as saídas ocorrem a cada 20 minutos. A linha Cocotá, que liga a Praça XV a Ilha do Governador também terá uma viagem extra, saindo da Praça XV. As linhas que ligam o Rio à Ilha de Paquetá operam na grade normal, sem alterações.

Hospitais

A rede estadual de Saúde está funcionando normalmente. Os hospitais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o serviço do Samu 192 na capital mantêm o atendimento de emergência normal de 24 horas. Para quem quiser aproveitar o dia para doar sangue, o Hemorio no Centro da cidade funcionará normalmente das 7h às 18h, assim como os postos de coleta de sangue da Baixada Fluminense e interior do Estado.