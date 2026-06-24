Incêndio destrói quiosque no Recreio dos Bandeirantes

Rio - Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (24), um quiosque na praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, próximo ao posto 10. Por causa do fogo, a Avenida Lúcio Costa precisou ser parcialmente interditada. Não houve feridos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 17h50. Agentes do quartel do Recreio fazem nesse momento o trabalho de rescaldo das chamas. O incêndio foi controlado.



O incidente mobilizou agentes da Polícia Militar, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Guarda Municipal.



Apesar da interdição parcial, não houve registro de retenções no trecho até o momento. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.