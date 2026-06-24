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Bandidos são presos ao tentar resgatar comparsa em Campo Grande

Polícia apreendeu uma pistola, carregadores, munições e celulares

Dupla foi presa ao tentar resgatar comparsa na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio
Dupla foi presa ao tentar resgatar comparsa na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio -
Rio - Dois homens foram presos, nesta terça-feira (23), ao tentarem resgatar um comparsa, na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste. Na abordagem, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, cinco carregadores municiados com 63 munições intactas e dois celulares. 
Segundo a PM, a ação aconteceu quando equipes do 40º BPM (Campo Grande) abordaram um veículo após o motorista realizar uma manobra brusca ao notar a presença policial. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, cinco carregadores com 63 munições intactas e dois celulares.
Durante a ocorrência, outros dois suspeitos tentaram intervir com o objetivo de resgatar o condutor do primeiro carro. A dupla, no entanto, também foi presa pelos agentes. Um dos homens tem anotações criminais e é apontado como parte de um grupo criminoso que atua na região. Durante a ação, ele ainda tentou subornar os policiais, configurando o crime de corrupção ativa.
A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande).
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