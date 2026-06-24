Homem é preso em operação contra abuso sexual infantil na web

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (24), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, durante uma operação nacional que combate a circulação de material de abuso sexual infantil na internet. O suspeito é investigado por suposta participação em grupos voltados ao armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes por aplicativos de mensagens. A identificação dele não foi divulgada.



No Rio, a ação contou com a participação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), responsável pelo cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Durante a operação, os agentes recolheram celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos, que serão periciados para verificar a existência de novos arquivos e possíveis conexões com outros investigados. O homem permanecerá preso durante as investigações.



A ação integra a Operação Pharos III, coordenada pela Polícia Civil do Paraná com apoio de forças de segurança de diversos estados. A iniciativa foi realizada simultaneamente em diferentes regiões do país e tem como objetivo interromper a disseminação desse tipo de conteúdo, identificar novas vítimas e responsabilizar criminalmente os envolvidos.



Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início a partir da análise de dados encontrados em aparelhos apreendidos em fases anteriores da operação. O material permitiu identificar pessoas que supostamente participavam de grupos criados para armazenar e compartilhar arquivos criminosos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.



Os investigadores também buscam mapear a atuação de redes que utilizam plataformas digitais para trocar esse tipo de conteúdo de forma clandestina. A operação contou ainda com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (CiberLab), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e da Homeland Security Investigations (HSI), agência norte-americana especializada no combate a crimes praticados pela internet e organizações transnacionais.

