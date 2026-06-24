Homem assassina mulher em casa, sai às ruas com facão e mata mais três pessoas em MG

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um homem assassinou a companheira em casa na tarde da última terça-feira, 23, e saiu armado com um facão pelas ruas da cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, matando mais três pessoas e ferindo uma quarta vítima. Igor Moreira, de 31 anos, foi baleado por policiais militares e morreu a caminho do hospital. A série de crimes cometidos por ele foi registrada por câmeras de segurança.

As vítimas foram identificadas como Thais Ramos Gonçalves, de 31 anos, companheira de Igor; Sidnei Jesus Silva, de 31 anos; Alexandre José Ribeiro, de 45 anos; e Sérgio Adriane dos Santos, de 55 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), um homem de 34 anos também ficou ferido, mas sem gravidade, após entrar em luta corporal com Igor - que também roubou uma moto e assaltou um mercado e um posto de combustíveis.

"A Polícia Civil deu início aos trabalhos de apuração do crime ocorrido na tarde de ontem. A perícia técnica compareceu ao local e fez os levantamentos de praxe. Foi instaurado um procedimento apuratório para colher elementos para serem elucidadas todas as questões, inclusive referente à motivação", afirmou o delegado Vinicius Batista Soranço, responsável pelo caso.

A polícia também investiga se os três homens mortos tinham relação com o assassino, assim como as suspeitas de que ele poderia estar em surto psicótico ou sob o efeito de drogas. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível notar falas desconexas em alguns momentos. Conforme a PM, ele tinha passagens policiais por crimes como homicídio e roubo.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Viçosa, a cerca de 40 km de Visconde de Rio Branco. A companheira de Igor foi enterrada na cidade de São Geraldo (MG) na tarde desta quarta-feira, 24. Os três homens e Igor foram velados e enterrados na cidade onde os crimes aconteceram, também nesta quarta-feira.

Sequência

De acordo com a PM, a sequência de crimes começou por volta das 14h40 da terça-feira, na casa onde Igor matou a companheira, no bairro Coronel Joaquim Lopes. A polícia foi acionada e, durante o deslocamento da equipe, moradores abordaram a viatura e relataram que havia um "homem surtado com faca" atacando pessoas pelas ruas.

A essa altura, Igor já tinha roubado uma moto e entrado em luta com o proprietário do veículo, um homem de 34 anos, que ficou ferido. A mulher do homem contou aos policiais, no posto de saúde onde ele recebeu atendimento, que o agressor abordou o marido em cima da moto e tentando atingi-lo com golpes de faca.

Na sequência, Igor foi até uma casa no bairro Formiga e matou um homem de 31 anos. Segundo a polícia, o criminoso arrombou a entrada da residência e entrou em vias de fato com a vítima, que tentou segurar a porta. A mulher e as filhas, que estavam na casa, conseguiram fugir pela janela. Ao conseguir entrar na casa, Igor esfaqueou o homem. Depois, ele ainda tentou correr atrás de uma das meninas, mas não conseguiu.

Após duas mortes e o roubo da moto, o criminoso causou pânico em um supermercado, de onde roubou R$ 600 e ameaçou funcionários e clientes. De moto, ele seguiu para um posto de combustíveis. No local, ameaçou o frentista com o facão e roubou mais R$ 200, conforme a PM.

Os outros dois homicídios aconteceram na sequência. Primeiro, em uma obra, Igor esfaqueou e matou a vítima de 45 anos, que trabalhava no local. Logo depois, assassinou o cliente de um bar, de 55 anos. Entre um homicídio e outro, ele ainda tentou esfaquear uma pessoa na rua.

Uma testemunha que estava no bar contou aos policiais que o criminoso passou de moto e sem capacete. A vítima disse algo para ele, que voltou para tirar satisfação. Os dois discutiram e Igor deu um golpe na vítima com o facão. Após o crime, ele fugiu com a moto.

O criminoso foi encontrado por uma das equipes policiais no bairro Cohab. Os policiais perseguiram o homem até abordá-lo no bairro Santa Clara. Conforme a PM, Igor reagiu e foi morto a tiros. Ele chegou a ser socorrido.