Grupo criminoso tem aliança com traficantes do TCP

O homem localizado em Rio das Ostras é apontado como um dos principais integrantes do braço armado da milícia, com atuação direta na mobilização de criminosos para disputas contra outras organizações criminosas. De acordo com a Polícia Civil, o grupo ainda mantém uma aliança com o Terceiro Comando Puro (TCP) para fortalecimento nos confrontos contra o Comando Vermelho (CV).

"Essas organizações se unem não só para manter território, mas também potencializar ganhos. Você percebe a chegada da comercialização de drogas em áreas que, anteriormente, tinha somente exploração de serviços, taxação de moradores", destacou Marcio Almeida.

O segundo investigado por essas ações já havia sido preso em abril, no bairro do Fonseca, em Niterói, com uma arma e uma granada. Luick Ferreira Cabral Pequeno estava participando de um ataque em parceria com traficantes da Vila do João, no Complexo da Maré, contra bandidos rivais.