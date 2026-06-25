Polícia sufoca milícia e prende 'puxador de guerra'

A Polícia Civil realizou ontem uma operação para combater milicianos que atuam nas regiões de Rio das Pedras e Catonho, na Zona Sudoeste do Rio, e do Catiri, na Zona Oeste. A ação tem o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra responsáveis pela cobrança de taxas extorsivas impostas a moradores e comerciantes, além da articulação de ações armadas voltadas à expansão territorial. Um dos dois alvos da ação, Rodrigo Marques Carbone foi preso enquanto se escondia em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

As investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) indicaram que a dupla ocupava posição estratégica de liderança na estrutura da facção. Além disso, exerciam a função de 'puxadores de guerra', sendo responsáveis por comandar confrontos e invasões territoriais contra grupos rivais, assim como garantir a manutenção do domínio territorial da organização.

Após a ação, o delegado Marcio Almeida, assistente na especializada, comentou sobre a importância dos cumprimentos de mandados.

"É uma prisão importante porque reprimimos esses tipos de crime e tiramos da rua esse criminoso. Foram analisados diversos dados telemáticos, são robustas as provas com relação a esses criminosos. Tem áudios, vídeos… Demandou uma operação cirúrgica da Draco. É uma resposta da Polícia Civil e conseguimos, ao mesmo tempo, apurar novos elementos e compartilhar outras informações com outras delegacias para uma ação maior dentro do âmbito da contenção dessas facções", pontuou.