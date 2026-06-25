'Ela só queria viver a vida dela', lamenta primo

Uma menina tranquila e uma pessoa admirável. Foi assim que familiares de Iasmin Rodrigues da Silva, de 24 anos, lembraram dela na despedida que aconteceu no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio, na tarde de ontem. Durante o cortejo, a mãe e o padrasto da jovem precisaram ser amparados e choraram muito.

Ao MEIA HORA, o primo da vítima, Rodrigo Ribeiro, de 36 anos, lembrou que Iasmin cresceu em um ambiente cercado de amor e afeto e que não merecia passar por uma situação tão cruel. "Era uma menina tranquila, uma pessoa admirável para toda a família. Tão nova, só queria viver a vida dela, mas sem o ex-companheiro ao lado. Só que ele não aceitou", lamentou.

Rodrigo também afirmou que nunca imaginou que alguém de sua família pudesse ser vítima de um crime como esse. "A gente vê muito isso nos noticiários, mas não espera que aconteça na nossa família, com a gente, com as pessoas mais próximas", desabafou.