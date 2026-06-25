Quem sai da 'Casa do Patrão': Jackson, Nataly ou Vivão? Veja o resultado parcial da enquete

A Casa do Patrão está em mais uma semana decisiva, e a próxima eliminação promete movimentar o jogo. Nesta quinta-feira, 25, mais um participante vai deixar o programa idealizado por Boninho.

Segundo a parcial da enquete do Estadão, consultada por volta das 7h30 desta quinta, quem deve sair do jogo no nono Tá na Reta é Nataly, que aparece com apenas 20% dos votos. Vivão aparece na segunda colocação, com 30%; por último, está Jackson, preferência de 50% dos votantes.

Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos do público no site do R7.

Como foi a formação do nono Tá na Reta

A noite de votação começou com a prova do Poder do Voto. A competição, desta vez, testou a memória sensorial dos participantes. A disputa contou com Bianca, JP, Vivão, Mari e Sheila.

Na prova, os participantes precisaram memorizar sequências de sons e de cores, com um grau de dificuldade que crescia a cada rodada. No fim, Mari saiu vencedora.

Estreante no posto de patrão, Matheus abriu a formação do Tá na Reta ao indicar Nataly. Para o lutador, a ambulante tem demonstrado hipocrisia e usado mentiras para tentar se manter na competição.

Detentora do Poder do Voto, Mari repetiu sua indicação da semana passada, quando era Patroa, e .mandou Jackson para sua segunda eliminatória seguida - a terceira ao longo do programa -, dizendo que falta determinação ao policial civil dentro do jogo.

No voto dos participantes, Bianca, Sheila, Morena, Mari e JP receberam um voto cada, enquanto Vivão recebeu quatro, fechando os candidatos da berlinda.