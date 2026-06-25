Com máxima média de 12,8°C, SP registrou a tarde mais fria do ano na quarta-feira

A capital paulista registrou a tarde mais fria do ano na quarta-feira, 24, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). O órgão informou que a média da temperatura máxima da cidade foi de 12,8ºC na tarde de quarta, superando o recorde anterior de 15,9ºC registrado em 21 de maio.

A menor temperatura máxima foi registrada na estação Barragem-Parelheiros, na zona sul da capital, que marcou 10,3ºC e estabeleceu um novo recorde. Até então, a menor temperatura máxima observada em uma estação da cidade era de 12,8ºC, registrada na mesma estação.

Desde 28 de maio, a Defesa Civil da Cidade de São Paulo mantém estado de atenção para baixas temperaturas. Com a atuação de um sistema frontal no litoral do Sudeste, a previsão é de chuvas nos próximos dias e sensação de frio devido ao tempo fechado e à umidade elevada.

Nesta quinta-feira, 25, a capital deve registrar chuvas fracas e moderadas, principalmente entre a tarde e a noite. Segundo o CGE, a amplitude térmica será baixa, com temperaturas variando entre 12ºC e 14ºC. A sensação térmica, no entanto, pode ser inferior em razão dos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente.

Na sexta-feira, 26, o frio deve perder intensidade, com mínima prevista de 13ºC e máxima de 20ºC. As chuvas devem ocorrer de forma rápida, isolada e com baixo volume. O CGE informou ainda que junho acumula, até o momento, 113,6 milímetros de chuva, volume 136,7% superior à média histórica do mês, de 48 milímetros.