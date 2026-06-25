Lula oferece ajuda à Venezuela e manifesta consternação com terremoto





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter tomado conhecimento, “com grande preocupação e consternação”, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24). A Agência Reuters cita, pelo menos, 164 mortos.

Em seu perfil na rede social X, Lula disse ter instruído o Ministério das Relações Exteriores para que avalie, juntamente com a Embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência a serem adotadas pelo governo brasileiro.

“Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades”, postou.

Itamaraty

Em nota, o Itamaraty manifestou pesar pelas perdas causadas pelo terremoto. “O Brasil expressa solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e deseja pronta recuperação aos feridos”.

Ainda de acordo com o comunicado, até o momento, não foram identificados brasileiros entre as vítimas do tremor. “O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência”.

O plantão consular da Embaixada do Brasil em Caracas pode ser contatado por meio do telefone +58 414-3723337 e em Brasília, pelo número +55 (61) 98260-0610.