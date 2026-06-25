Lauana Prado cancela último show antes de licença-maternidade por orientação médica

Na reta final da gravidez, Lauana Prado cancelou o último show marcado de sua turnê, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. A apresentação ocorreria





Produtora da cantora, a LP Music Business divulgou um comunicado explicando o cancelamento na noite da última quarta-feira, 24. "Este seria o último show da artista antes da pausa para a licença-maternidade. Por isso, a decisão foi tomada com todo o cuidado e responsabilidade necessários neste momento."





De acordo com o comunicado, Lauana voltará aos palcos "em breve". A cantora aguarda a chegada de Dom, seu primeiro filho, cuja gestação foi feita por fertilização in vitro (FIV).





Lauana namora a chef de cozinha Tati Dias, que já tem um filho, Bento, nascido em 2022 e fruto de um relacionamento com o jogador de futevôlei Junior Saldanha. As duas chegaram a terminar o relacionamento em janeiro deste ano, mas reataram pouco mais de um mês depois.





O nascimento de Dom está previsto para ocorrer até o fim de agosto.