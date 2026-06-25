Vini Jr. deixa comentário em foto de Virginia Fonseca e reacende rumores de reaproximação

Os rumores envolvendo a reconciliação de Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força nesta quarta-feira, 24, depois que o atacante da Seleção Brasileira interagiu com uma publicação da influenciadora nas redes sociais. O comentário, feito poucas horas após a vitória do Brasil sobre a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo, rapidamente chamou a atenção dos fãs e movimentou a internet.

A repercussão aumentou porque Virginia também esteve presente no estádio para acompanhar a partida, disputada em Miami, nos Estados Unidos. A coincidência entre a presença da empresária nas arquibancadas e a interação pública do jogador fez com que internautas voltassem a especular sobre uma possível reaproximação entre os dois, assunto que já vinha sendo comentado nas últimas semanas.

Após marcar dois gols na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, Vini Jr. apareceu entre os comentários de uma publicação feita por Virginia no Instagram. A influenciadora compartilhou um álbum de fotos usando um vestido nas cores da bandeira do Brasil e escreveu na legenda: "Vai, Brasil".

Na sequência, o camisa 7 respondeu ao post com a frase "É o Brasil", acompanhada de diversos emojis de coração vermelho. Em pouco tempo, o comentário ultrapassou 30 mil de curtidas e se tornou um dos assuntos mais comentados entre os seguidores da criadora de conteúdo.

A interação também provocou uma onda de mensagens de fãs, que elogiaram o visual de Virginia e destacaram a presença de Vini Jr. na publicação. Muitos internautas interpretaram o gesto como um possível sinal de proximidade entre os dois, enquanto outros trataram a situação apenas como uma demonstração de apoio durante o clima de Copa do Mundo.