'Vingadores: Ultimato' volta aos cinemas com novo título e cena pós-créditos inédita

Com a proximidade de Vingadores: Doutor Destino, a Marvel decidiu relançar seu maior sucesso, Vingadores: Ultimato, nos cinemas. O longa de 2019 retorna às telonas em 25 de setembro e contará com um novo título: Vingadores: Ultimato Encore.





De acordo com o Deadline, a versão contará com uma nova cena pós-créditos que não apareceu na versão original. No lançamento de 2019, o filme dos Irmãos Russo serviu como ponto final da primeira grande saga do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e, por isso, não contava com a sequência final que já era tradição dos filmes do selo.





Maior bilheteria da Marvel nos cinemas, Vingadores: Ultimato arrecadou US$ 2,79 bilhões ao redor do mundo em seu lançamento original.





Vingadores: Ultimato Encore também contará com algumas cenas adicionais do filme original e será lançado em Infinity Vision e IMAX, telas de formato grande usadas para maximizar a experiência cinematográfica dos espectadores.





A novidade foi anunciada no palco da CineEurope 2026, que acontece em Barcelona. Além do relançamento, a Disney também deu prévias de filmes como Vingadores: Doutor Destino, Gatto, A Era do Gelo: Ponto de Ebulição, Moana e Star Wars: Starfighter.





A versão original de Vingadores: Ultimato está disponível para streaming no Disney+. Vingadores: Doutor Destino estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.