Capital Inicial cancela turnê nos EUA por problema com vistos

O Capital Inicial foi obrigado a cancelar uma série de quatro shows que faria nos Estados Unidos após membros de sua equipe de turnê não conseguirem visto para entrar no país. O cancelamento foi anunciado na tarde de quarta-feira, 24, para quando estava marcada a primeira apresentação do grupo de Dinho Ouro Preto, em Boston.





"Apesar de todos os esforços envolvidos e de todos os integrantes da banda possuírem seus vistos regulares, a liberação consular não foi concedida para profissionais essenciais da nossa equipe técnica e músicos de apoio", disse a banda em comunicado compartilhado no Instagram.





"Sem esses profissionais, torna-se operacionalmente inviável realizar as apresentações dentro do nosso padrão de excelência", declarou o Capital Inicial. "Sentimos muito por essa situação que, infelizmente, foge do nosso controle, e agradecemos desde já a compreensão de todos."





O Capital Inicial faria quatro shows entre 24 e 28 de junho nos EUA, passando por Boston, Nova York, Miami e Orlando pela turnê Música Urbana. O reembolso será feito por meio das empresas responsáveis pela venda dos ingressos, que enviarão e-mail aos clientes com instruções até sexta-feira.





Com as apresentações canceladas no exterior, o Capital Inicial agora se prepara para tocar em Uberlândia, Minas Gerais, em 3 de julho.