Famosos marcaram presença no jogo do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo nos EUA

A vitória do Brasil sobre a Escócia, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, não foi marcada apenas pelo desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. O confronto, realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, também reuniu uma verdadeira constelação de famosos, que prestigiaram a partida diretamente das arquibancadas e camarotes.

Entre atores de Hollywood, ídolos do futebol e artistas da música, o público presente transformou o estádio em um desfile de celebridades.

Veja alguns dos artistas e personalidades que prestigiaram a partida entre Brasil e Escócia:

David Beckham

O ex-jogador inglês e coproprietário do Inter Miami foi uma das presenças mais comentadas da partida. David Beckham apareceu diversas vezes na transmissão oficial enquanto assistia ao jogo em um camarote Vip, chamando a atenção ao ser flagrado tomando uma taça de vinho durante o confronto.

Jackie Apostel e Cruz Beckham

A cantora acompanhou a partida ao lado do namorado, Cruz Beckham, e do sogro, David Beckham. Usando uma jaqueta nas cores da Seleção Brasileira, Jackie demonstrou apoio ao Brasil e foi uma das figuras mais fotografadas no setor Vip.

Camila Cabello

Camila fez questão de prestigiar a Seleção Brasileira em Miami. Muito querida pelo público brasileiro, a cantora foi vista nas arquibancadas durante a vitória do Brasil e rapidamente teve sua presença compartilhada nas redes sociais pelos fãs.

Matthew Broderick

Conhecido mundialmente pelo clássico Curtindo a Vida Adoidado, o ator norte-americano também marcou presença no Hard Rock Stadium. Nas redes sociais, internautas comentaram o visual escolhido por Broderick, fazendo referências ao personagem que o tornou um ícone do cinema.

Gerard Butler

O astro escocês foi um dos torcedores mais atentos ao desempenho de sua seleção. Vestindo a camisa da Escócia, Gerard Butler acompanhou a partida ao lado da namorada, Morgan Brown, mas terminou a noite vendo seu país ser derrotado por 3 a 0 pelo Brasil.

Ronaldinho Gaúcho

Ídolo do futebol brasileiro, Ronaldinho também prestigiou a Seleção em Miami. O ex-camisa 10 acompanhou a vitória do Brasil diretamente das arquibancadas e foi bastante assediado por torcedores presentes no estádio.

Kaká

Campeão mundial em 2002, Kaká integrou o grupo de ex-jogadores brasileiros que assistiram ao confronto no setor Vip. O ex-meia reencontrou antigos companheiros da Seleção durante a partida.

Ronaldo Fenômeno

Outro campeão do pentacampeonato, Ronaldo também esteve presente em Miami. O ex-atacante acompanhou a atuação da equipe brasileira ao lado de outros ídolos históricos da Seleção. Ronaldo, inclusive, autografou a camisa de David Beckham.

Roberto Carlos

O ex-lateral da Seleção Brasileira fez parte do grupo de campeões mundiais presentes no estádio. A reunião de tantos nomes históricos chamou a atenção dos torcedores.

Cafu

Capitão do Brasil na conquista da Copa de 2002, Cafu foi mais um ex-jogador que marcou presença no Hard Rock Stadium para apoiar a equipe brasileira.

Rivaldo

Campeão mundial e um dos grandes nomes da história da Seleção, Rivaldo assistiu à partida em Miami, integrando o grupo de ex-atletas convidados para o evento.

Bebeto

Campeão da Copa do Mundo de 1994, Bebeto completou o encontro de gerações entre ídolos do futebol brasileiro que acompanharam a vitória da Seleção de perto.

Celso Portiolli

O apresentador Celso Portiolli acompanhou a partida ao lado do filho e também chamou a atenção entre os famosos presentes no estádio. Recentemente, em Miami, ele viralizou nas redes sociais após ser entrevistado por um influenciador estrangeiro que, aparentemente, não sabia quem ele era.

Virginia

A influenciadora acompanhou a partida de perto e até elogiou os gols marcados por Vini Jr. A presença de Virginia no estádio chamou a atenção dos torcedores e ganhou ainda mais repercussão após a interação entre os dois nas redes sociais.

Phil Neville

Ex-jogador da seleção inglesa e amigo de longa data de David Beckham, Phil Neville também esteve no camarote Vip ao lado do ex-companheiro de Manchester United.

Dave Gardner

Empresário e amigo próximo de David Beckham, Dave Gardner acompanhou a partida ao lado da namorada no mesmo camarote ocupado pela família Beckham.