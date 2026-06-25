'Golpe do amor': mulher descobre que namorado era um estelionatário ao pesquisar no Google

A Polícia Civil de São Paulo investiga um homem suspeito de aplicar o chamado golpe do amor. Segundo denúncia, Thiago Cristiano Boch, de 38 anos, é acusado pela ex-namorada de estelionato.

A ocorrência foi registrada na última sexta, 19, em Franca no interior do Estado. O Estadão tenta contato com a defesa de Thiago Cristiano Boch. O espaço segue aberto.

Após notar os golpes, a vítima fez uma pesquisa com o nome do rapaz e o sobrenome que ele tem tatuado no corpo e encontrou uma série de denúncias contra o rapaz, segundo revelado por ela em entrevista à TV Globo.

"Peguei e joguei Thiago Boch no Google e já veio direto as reportagens que ele tinha mais de 20 casos de estelionatário contra mulheres em Minas Gerais, na Paraíba", contou a mulher que perdeu R$ 15 mil após cair no golpe do amor.

No crime denominado golpe do amor, o criminoso constrói um vínculo afetivo com a pessoa por meio de aplicativos de namoro com o intuito de obter favores financeiros, bens ou dados sensíveis.