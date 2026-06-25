Viúvo de Isabel Veloso anuncia casamento cinco meses após a morte da influenciadora

Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, que morreu em janeiro vítima de um câncer, revelou nesta quinta-feira, 25, que está casado com Diulia Loregian.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o influencer mostrou detalhes da união com a fonoaudióloga.

"Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!", diz a legenda do post compartilhado pelo casal.

Borbas assumiu o relacionamento com Diulia três meses após a morte de Isabel. O anúncio provocou forte repercussão nas redes sociais e da própria família da jovem. Ele também foi acusado de trair a esposa em meio ao seu tratamento.

"As pessoas esquecem o fato que eu e a Isabel éramos um casal e que, por muitas vezes, a sós, a gente falava sobre coisas que as pessoas não precisariam entender. E muitas vezes era sobre o que eu iria fazer da minha vida depois disso. Sobre como seria viver, sobre eu aproveitar a vida como deve ser aproveitada, conhecer pessoas, amar o meu filho e viver de forma certa. Sem julgamento e sem críticas", se defendeu ele, na época.