Espuma branca volta a cobrir parte do Rio Tietê no interior de SP

Uma grande camada de espuma branca e densa voltou a cobrir parte do Rio Tietê em Salto, no interior de São Paulo, durante a tarde desta quinta-feira, 25.

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o fenômeno é resultante do aumento de vazão que normalmente acontece durante o período de chuvas na região.

"Isso acontece principalmente na cabeceira do Rio Tietê, quando o aumento da vazão no rio aumenta o volume de água e a produção de espuma", destacou o presidente da Cetesb, Thomaz Toledo.

Toledo indica que o problema também está relacionado com os altos índices de poluentes que chegam no fluxo do rio. "Como temos bastante carga de poluição, é muito importante que aconteçam os investimentos em saneamento. Não há outra forma da gente melhorar a qualidade do rio sem investir em saneamento", disse.

Segundo a companhia, entre 2023 e 2026 um milhão e quinhentos mil domicílios receberam uma nova linha de tratamento de esgoto. A força tarefa, explica Toledo, é necessária para atingir os melhores níveis de qualidade da água.

Em 2026, a Cetesb destacou uma redução de 20% da carga orgânica no Tietê. "Com esses números, vamos conseguir resolver o problema da espuma na região de Salto. Isso também em parceria com as ações do Estado de fiscalização e monitoramento de qualidade do Rio Tietê", concluiu o presidente da Cetesb.