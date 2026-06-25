Mãe de menina morta em Nova Iguaçu acredita que pai era alvo dos bandidos

Eduarda Cruz dos Santos Bastos, de 7 anos, foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa Reprodução/Redes sociais

Em entrevista a, Thaís Iolanda da Cruz, mãe da criança, contou que ela e o marido, Leandro Abreu, são donos de uma loja de roupas na cidade. Segundo ela, com o lucro do comércio, ele passou a emprestar dinheiro com juros, atividade que a família reconhece como ilegal."Meu marido pega dinheiro que vem da nossa loja de roupas e empresta. Nós também acumulamos alguns bens materiais ao longo desses anos. Mas as pessoas veem as nossas conquistas e acham que estamos extorquindo alguém, mas não é verdade. Ele sempre foi trabalhador e começou a emprestar o dinheiro que era dele", afirma Thaís.Em outro momento, a mãe reconhece que a atividade pode ter contribuído para a tragédia. "Por um erro nosso, porque sabemos que isso não é o correto, veio a consequência, que foi a morte da Eduarda. Só pedimos por justiça nesse momento", desabafa.Ainda segundo Thaís, após o crime, a família passou a ouvir rumores de que Leandro teria ligação com a milícia, o que ela nega. "Começaram a falar que meu marido era miliciano e levaram isso até chefes de comunidades. Mas não é verdade. Tanto que, quando fomos à delegacia, os policiais viram que não temos nenhum antecedente criminal", diz.Na madrugada de segunda-feira (22), criminosos pularam o muro, arrombaram o portão e invadiram o imóvel à procura de Leandro. Segundo a família, os invasores usavam roupas semelhantes às do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e se identificavam como policiais.Assustada com a movimentação, Thaís pediu que o marido pulasse o muro da casa para buscar ajuda. Ela também orientou Eduarda a se esconder no closet, mas a menina acabou atingida por um disparo na cabeça."Eles entraram para executar a nossa família. Meu marido estava dentro de casa e eu pedi para ele pular o muro para pedir ajuda. Passou pela nossa cabeça que eles fariam a mesma coisa de três anos atrás, quando outra casa nossa foi invadida e nos fizeram reféns. Mas, dessa vez, eles chegaram atirando. Foram muitos tiros de fuzil. Entraram no quarto e eu gritava muito tentando avisar que o Leandro não estava em casa", lembra Thaís.Imagens de câmeras de segurança instaladas na residência registraram a ação dos criminosos e estão sendo analisadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações. Até o momento, ninguém foi preso.