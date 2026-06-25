Moradores descrevem desabamento na Ilha do Governador

Rio - Moradores da comunidade Praia da Rosa, no Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte, viveram um verdadeiro filme de terror na manhã desta quinta-feira (25). Um imóvel de três andares desabou e matou as irmãs, identificadas como A.A.L.M., 4 anos, e V.A.L.M., 11.

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"Pareceu um filme de terror. Estava saindo para levar meu filho para a creche quando estremeceu tudo. Achei que fosse um terremoto. Só vi aquele fumaceiro cor de tijolo, tudo desabando e o pessoal gritando por socorro. Moro aqui há 28 anos e esse era meu caminho. Conhecia a família das meninas. Eles compraram essa casa há pouco tempo, com tanto esforço. Sempre foram trabalhadores. Ela era a melhor mãe que eu podia ver", relata Monique Gomes de Oliveira a O DIA.



Segundo informações iniciais, as duas meninas estavam sozinhas em casa no momento do desabamento. De acordo com o morador Rafael Campos, os pais das crianças trabalhavam em turnos diferentes.



"Foi naquele intervalo de cinco minutinhos. Um trabalhava à noite e o outro de dia. A mulher chegou e ele saiu. Ela foi à padaria. A mãe veio para casa e, quando chegou, estava tudo desmoronado", conta.

