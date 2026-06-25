Fim de semana no Rio pode ter sol entre nuvens

Rio - O tempo deve mudar nos próximos dias no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (25), o dia foi marcado pela instabilidade, com chuva ao longo de todo o dia e temperaturas mais baixas, variando entre 18°C e 21°C. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), o clima vai alternar entre períodos de instabilidade e melhora gradual.

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Na sexta-feira (26), a previsão indica céu nublado e chuva ao longo do dia em diferentes regiões da cidade. As temperaturas devem variar entre 18°C e 23°C, com possibilidade de até 15,2 milímetros de precipitação e alta umidade do ar, o que mantém a sensação de tempo mais frio.



No sábado (27), o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há previsão de pancadas isoladas durante a tarde. À noite, o céu permanece nublado, porém sem expectativa de precipitação. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 25°C.



Já no domingo (28), o cenário muda de forma mais significativa. A previsão indica sol com diminuição da nebulosidade pela manhã, tarde ensolarada e noite de céu limpo, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C.



Apesar da melhora gradual ao longo do fim de semana, as manhãs seguem com temperaturas mais baixas, o que mantém a sensação de frio principalmente nas primeiras horas do dia. A tendência é de maior estabilidade a partir de domingo, com predominância de tempo mais seco na cidade.

Na sexta-feira (26), a previsão indica céu nublado e chuva ao longo do dia em diferentes regiões da cidade. As temperaturas devem variar entre 18°C e 23°C, com possibilidade de até 15,2 milímetros de precipitação e alta umidade do ar, o que mantém a sensação de tempo mais frio.No sábado (27), o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há previsão de pancadas isoladas durante a tarde. À noite, o céu permanece nublado, porém sem expectativa de precipitação. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 25°C.Já no domingo (28), o cenário muda de forma mais significativa. A previsão indica sol com diminuição da nebulosidade pela manhã, tarde ensolarada e noite de céu limpo, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C.Apesar da melhora gradual ao longo do fim de semana, as manhãs seguem com temperaturas mais baixas, o que mantém a sensação de frio principalmente nas primeiras horas do dia. A tendência é de maior estabilidade a partir de domingo, com predominância de tempo mais seco na cidade.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.