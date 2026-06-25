Drone com granada atinge casa em Rio das Pedras

Rio - Mais uma madrugada de tiroteios, nesta quinta-feira (25), aterrorizou os moradores de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. A região vive momentos de tensão desde a última semana. Criminosos do Comando Vermelho tentaram, novamente, invadir a área dominada pela milícia, e até lançaram um drone com granada, que atingiu o telhado de uma casa. Ninguém ficou ferido.
Veja o vídeo abaixo:
Criminosos jogam granada dentro de casa de morador em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (25)— Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/1mROxbhEUF
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) identificaram disparos de arma de fogo na região de mata da comunidade. Não houve confronto com os agentes. O policiamento foi reforçado na localidade e no entorno. A ação conta com apoio de unidades especiais da corporação. Ninguém foi preso. Não há informações sobre feridos durante a disputa territorial entre os criminosos.
Através das redes sociais, moradores relataram a sensação de insegurança. "Acordei com os tiros. Eram muitos", contou uma pessoa. "Por volta das 4h uma chuva e o tiro 'comendo solto'", disse outro internauta. "[Ter que] sair para trabalhar cedo sem saber o que está acontecendo e numa dessas pode acabar morrendo. Porque acham que nossa vida é fácil para ficar no meio dessa guerra todo santo dia", desabafou mais alguém.
Além da troca de tiros, os traficantes subiram um drone que lançou uma granada numa área residencial. O artefato, então, explodiu no telhado de uma casa.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disse que, até o momento, três locais de Atenção Primária da região mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. O funcionamento de unidades de saúde do estado e escolas municipais e estaduais não sofreram impactos.
Guerra entre criminosos
Na última quinta (18), a Polícia Civil encontrou o segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos em Rio das Pedras. Na ação, foi localizado, em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.
Na manhã de sexta (19), uma guerra entre criminosos provocou tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.
No mesmo dia, comerciantes revelaram a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além de constantes trocas de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
No sábado (20), outro confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas. Na madrugada desta segunda (22), mais um intenso tiroteio ocorreu em Rio das Pedras.
Na terça-feira (23), a PM realizou operação em comunidades próximas a região, como Gardênia Azul e Muzema. Mais localidades do entorno também receberam atenção especial das forças de segurança.
Durante o reforço do policiamento na comunidade Cidade de Deus, inclusive, agentes avistaram homens armados que efetuaram disparos contra as equipes, resultando em confronto. Dois suspeitos foram detidos. Policiais também realizaram a apreensão de duas pistolas, cinco rádios transmissores e entorpecentes.
Já na Muzema, as equipes recuperaram uma motocicleta e apreenderam drogas. Na mesma comunidade, as equipes também localizaram um imóvel utilizado como desmanche clandestino, contendo diversas peças de veículos roubados.
Na comunidade da Gardênia Azul, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), após vasculhamento com cães farejadores especializados na detecção de armas e entorpecentes, localizaram uma grande quantidade de material ilícito escondido em um espaço entre as paredes de duas residências.
Na manhã de sexta (19), uma guerra entre criminosos provocou tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.
No mesmo dia, comerciantes revelaram a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além de constantes trocas de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
No sábado (20), outro confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas. Na madrugada desta segunda (22), mais um intenso tiroteio ocorreu em Rio das Pedras.
Na terça-feira (23), a PM realizou operação em comunidades próximas a região, como Gardênia Azul e Muzema. Mais localidades do entorno também receberam atenção especial das forças de segurança.
Durante o reforço do policiamento na comunidade Cidade de Deus, inclusive, agentes avistaram homens armados que efetuaram disparos contra as equipes, resultando em confronto. Dois suspeitos foram detidos. Policiais também realizaram a apreensão de duas pistolas, cinco rádios transmissores e entorpecentes.
Já na Muzema, as equipes recuperaram uma motocicleta e apreenderam drogas. Na mesma comunidade, as equipes também localizaram um imóvel utilizado como desmanche clandestino, contendo diversas peças de veículos roubados.
Na comunidade da Gardênia Azul, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), após vasculhamento com cães farejadores especializados na detecção de armas e entorpecentes, localizaram uma grande quantidade de material ilícito escondido em um espaço entre as paredes de duas residências.