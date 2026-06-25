Drone com granada atinge casa em Rio das Pedras

Rio - Mais uma madrugada de tiroteios, nesta quinta-feira (25), aterrorizou os moradores de Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. A região vive momentos de tensão desde a última semana. Criminosos do Comando Vermelho tentaram, novamente, invadir a área dominada pela milícia, e até lançaram um drone com granada, que atingiu o telhado de uma casa. Ninguém ficou ferido.

Veja o vídeo abaixo:

Criminosos jogam granada dentro de casa de morador em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (25)



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Casa em Rio das Pedras é atingida por granada na madrugada de quinta-feira (25) Reprodução/Redes sociais

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) identificaram disparos de arma de fogo na região de mata da comunidade. Não houve confronto com os agentes. O policiamento foi reforçado na localidade e no entorno. A ação conta com apoio de unidades especiais da corporação. Ninguém foi preso. Não há informações sobre feridos durante a disputa territorial entre os criminosos.

Através das redes sociais, moradores relataram a sensação de insegurança. "Acordei com os tiros. Eram muitos", contou uma pessoa. "Por volta das 4h uma chuva e o tiro 'comendo solto'", disse outro internauta. "[Ter que] sair para trabalhar cedo sem saber o que está acontecendo e numa dessas pode acabar morrendo. Porque acham que nossa vida é fácil para ficar no meio dessa guerra todo santo dia", desabafou mais alguém.

Além da troca de tiros, os traficantes subiram um drone que lançou uma granada numa área residencial. O artefato, então, explodiu no telhado de uma casa.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disse que, até o momento, três locais de Atenção Primária da região mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. O funcionamento de unidades de saúde do estado e escolas municipais e estaduais não sofreram impactos.

Guerra entre criminosos

