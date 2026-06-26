Moradores da comunidade Praia da Rosa, como Monique Gomes, descreveram um pouco do que viram.

"Pareceu um filme de terror. Estava saindo para levar meu filho para a creche quando estremeceu tudo. Achei que fosse um terremoto", relatou ao MEIA HORA.

De acordo com o morador Rafael Campos, os pais das crianças trabalham em turnos diferentes: "Foi naquele intervalo de cinco minutinhos. Um trabalhava à noite e o outro de dia. A mulher chegou e ele saiu. Ela foi à padaria. A mãe veio para casa e, quando chegou, estava tudo desmoronado".