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'Pareceu um filme de terror'

Moradores da comunidade Praia da Rosa, como Monique Gomes, descreveram um pouco do que viram.

"Pareceu um filme de terror. Estava saindo para levar meu filho para a creche quando estremeceu tudo. Achei que fosse um terremoto", relatou ao MEIA HORA.

De acordo com o morador Rafael Campos, os pais das crianças trabalham em turnos diferentes: "Foi naquele intervalo de cinco minutinhos. Um trabalhava à noite e o outro de dia. A mulher chegou e ele saiu. Ela foi à padaria. A mãe veio para casa e, quando chegou, estava tudo desmoronado".

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