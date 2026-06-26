Autoridades acompanharam o trabalho de resgate

De acordo com o tenente-coronel Vilaça, do Corpo de Bombeiros, as vítimas resgatadas com vida são mãe e filho, que estavam com o acesso à casa interditado. Além delas, um cachorro também foi salvo.

"Fizemos o resgate de um cachorro e recebemos informações de que duas meninas estariam sob os escombros. Então, fizemos acionamentos para que todas as equipes fizessem o resgate dessas vítimas e, infelizmente, com muito pesar, resgatamos sem vida", disse.

O subsecretário da Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves, e o prefeito Eduardo Cavaliere acompanharam as buscas. O governador Ricardo Couto afirmou que "o Governo do Estado prestará todo o apoio aos familiares das vítimas".