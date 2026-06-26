Desabamento mata duas crianças na Ilha

Duas meninas, de 4 e 11 anos, morreram após ficarem presas sob os escombros de um imóvel de três andares que desabou na comunidade Praia da Rosa, no bairro Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte, na manhã de ontem. Uma mulher e mais uma criança foram resgatadas com vida e passam bem.

As irmãs estavam sozinhas em casa depois que os pais saíram para trabalhar. Logo após os corpos serem encontrados, o pai das meninas chegou ao local visivelmente abalado e precisou ser amparado por equipes da prefeitura e dos bombeiros.

Maria Rosilda Pereira de Azevedo Moreira, presidente da Associação de Mulheres da Ilha do Governador (Amuig), contou que a vítima mais velha participava do Projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros, que orienta crianças e adolescentes sobre condições do mar, primeiros socorros e educação ambiental.

"É um momento muito difícil. Elas eram maravilhosas, um amorzinho. Nós temos um projeto na Praia da Rosa. Todo ano a gente faz o Projeto Botinho. Alguns bombeiros me reconheceram e perguntaram quem era a aluna. Uma delas era nossa aluna desde 4 anos. Muita força nesse momento", disse a educadora.

Cerca de 50 militares atuaram na ocorrência, que durou aproximadamente cinco horas. Ainda em meio às buscas, moradores da comunidade fizeram um corredor humano para ajudar os militares na remoção de escombros. No momento do desabamento, chovia na região.

Participaram desta cobertura ANA FERNANDA FREIRE, LEONARDO BRITO, MANUELLA VIÉGAS E ROMULO CUNHA