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Burro de 'Shrek' ganhará filme próprio em 2028

Burro, um dos personagens favoritos de Shrek, vai ganhar um filme solo. Com estreia marcada para 30 de junho de 2028, o filme terá Eddie Murphy, mais uma vez, como voz original do icônico personagem. O ator interpreta o Burro desde que Shrek chegou aos cinemas em 2001.

No filme, Burro levará o público de volta ao reino de Tão Tão Distante para contar a história de sua origem: a de como um burro comum se tornou um burro falante.

Charlie Bean, conhecido por dirigir LEGO Batman: O Filme, comanda o prelúdio, que conta com Matt Flynn como codiretor. Rebecca Huntley atua como produtora.

No final do ano passado, Murphy já tinha dado pistas do novo projeto focado no personagem tagarela e carente em conversa com o The Hollywood Reporter.

"Eu sempre disse que faria Shrek para sempre", disse na ocasião. "O Burro é um personagem ótimo de interpretar. Eu adoro todo o elenco. Então, fiquei empolgado quando soube: 'Ei, vão fazer outro filme' e querem fazer um do Burro também. Estou totalmente dentro", adiantou.

Um ano antes de o filme do Burro chegar aos cinemas, os fãs poderão assistir a Shrek 5, com estreia marcada para junho de 2027. Mike Myers, Murphy e Cameron Diaz retornarão em seus papéis icônicos como Shrek, Burro e Fiona, enquanto Zendaya, Marcello Hernandez e Skylar Gisondo se juntam ao elenco para darem voz aos filhos do protagonista, Felicia, Fergus e Farkle.

O Shrek original tornou-se um sucesso imediato, arrecadando quase US$ 500 milhões mundialmente e conquistando o primeiro Oscar de Melhor Filme de Animação da história. O filme foi seguido por três sequências: Shrek 2 (2004), Shrek Terceiro (2007) e Shrek para Sempre (2010) - e dois derivados focados no Gato de Botas, que, juntos, somaram mais de US$ 3 bilhões em bilheteria mundial.

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