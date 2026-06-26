Copa 2026: Rodada de hoje encerra primeira fase dos grupos G, H e I

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo prossegue nesta sexta-feira (26) com seis partidas pelos grupos G, H e I. Pelo Grupo I, França e Noruega disputarão quem ficará com a liderança da chave. A partida será em Boston, às 16h.

No mesmo horário se enfrentarão Senegal e Iraque. Como prevê o regulamento, os jogos de cada chave ocorrem simultaneamente, definindo as vagas e posições para o mata-mata.

Os jogos do Grupo H serão às 21h, com o Uruguai enfrentando a Espanha em Guadalajara e Cabo Verde encarando Arábia Saudita, em Houston.

As duas últimas partidas serão na madrugada de sábado, à meia noite, com Egito e Irã, partida disputada em Seattle, e Nova Zelândia e Bélgica, em Vancouver.

Jogos do dia

16h (Grupo I)

Noruega x França

Senegal x Iraque

21h (Grupo H)

Uruguai x Espanha

Cabo Verde x Arábia Saudita

0h de sábado (Grupo G)

Egito x Irã

Nova Zelândia x Bélgica

Grupo I

Classificação

França: 6 pontos; saldo +5

Noruega: 6 pontos; saldo +4

Senegal: 0 ponto; saldo -3

Iraque: 0 ponto; saldo -6

Resultados até a segunda rodada

1ª rodada

França 3 x 1 Senegal

Iraque 1 x 4 Noruega

2ª rodada

França 3 x 0 Iraque

Noruega 3 x 2 Senegal

Análise

A terceira e última rodada do Grupo I coloca frente a frente duas equipes já classificadas, disputando quem ficará na liderança da chave: França e Noruega.

Apontada como uma das equipes favoritas para o título, a equipe francesa, atual vice-campeã do mundo, tem entre seus pontos positivos a qualidade de um elenco rápido, habituada a jogos decisivos e com gosto pela posse de bola.

Ela terá à frente a Noruega, time de transições rápidas e de grande potencial ofensivo, com um ataque que, em alguns momentos, gosta de fazer pressão na saída de bola adversária.

No outro confronto, Senegal e Iraque entram praticamente sem chances de classificação, já que, com duas derrotas e saldo de gols negativos, dependeriam de uma combinação de resultados bastante incomuns para se classificarem entre os melhores terceiros colocados na fase de grupos.

Grupo H

Classificação

Espanha: 4 pontos; saldo +4

Uruguai: 2 pontos; saldo 0

Cabo Verde: 2 pontos; saldo 0

Arábia Saudita: 1 ponto; saldo -4

Resultados até a segunda rodada

1ª rodada

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

2ª rodada

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

Análise

A Espanha chega nesta terceira rodada com uma vantagem de dois pontos diante de seu adversário, o Uruguai, e de Cabo Verde, que enfrentará a Arábia Saudita.

Uma vitória simples a garantirá na liderança do grupo aos espanhóis. Em caso de empate, a Espanha continuará líder, desde que Cabo Verde não vença com uma diferença de, pelo menos, quatro gols.

Apontada como uma das seleções favoritas da Copa, a Espanha tem, como característica, o controle da posse de bola, com domínio territorial e ocupação ofensiva dos espaços.

Com chances de terminar a fase de grupos como líder da chave, caso vença a Espanha, o Uruguai promete um jogo taticamente equilibrado, ciente do risco que qualquer vitória, no outro confronto do grupo, pode complicar sua classificação.

Esse contexto de incertezas promete fazer desta terceira rodada do Grupo H uma das mais emocionantes da fase de grupos.

Grupo G

Classificação

Egito: 4 pontos; saldo +2

Irã: 2 pontos; saldo 0

Bélgica: 2 pontos; saldo 0

Nova Zelândia: 1 ponto; saldo -2

Resultados até a segunda rodada

1ª rodada

Bélgica 1 x 1 Egito

Irã 2 x 2 Nova Zelândia

2ª rodada

Bélgica 0 x 0 Irã

Nova Zelândia 1 x 3 Egito

Análise

O Grupo G chega completamente em aberto para a rodada final.

O Egito lidera com uma vantagem de dois pontos diante do Irã, adversário nesta rodada, e da Bélgica, apontada como favorita antes da Copa, mas que acabou obtendo apenas dois empates nas primeiras rodadas.

Das quatro equipes, o Egito é a única que depende apenas de si para garantir a liderança do grupo.

Irã, Bélgica e até mesmo Nova Zelândia, apontada como azarão do grupo, disputam a segunda vaga. Todas as equipes têm chances de se classificarem para a próxima fase.