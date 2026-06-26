Grátis! Swing & Simpatia antecipa detalhes do show de aniversário do Jornal O DIA

Rio - Os fãs de pagode e samba já têm destino certo para curtir o sábado (27)! Com entrada gratuita, a festa de aniversário de 75 anos do Jornal O DIA vai agitar o Parque Madureira, na Zona Norte, a partir das 15h. Uma das atrações é o Swing & Simpatia, que promete embalar o público ao som dos maiores sucessos.

"Quem for, vai presenciar muita energia boa e um show totalmente para cima. Mas também não podem faltar as (músicas) românticas, que o Swing & Simpatia gravou nesses 30 anos de carreira. Vai ser demais e terá muito samba honesto e competente", avisa o vocalista Luciano Becker, que celebra a escolha do Parque Madureira como palco desta festa. "Local top, com segurança e um ambiente totalmente familiar."

O cantor lista as canções que não poderão faltar no repertório do show, marcado para as 20h: "'Me Redimir', que a gente gravou em 2004, 'Preciso Desabafar', 'Namorada nota 10'. E sambão para cima, que vai colocar todo mundo para dançar bastante com a gente e bater na palma da mão", diz ele, que, em seguida, cantarola o hit "Toda Noite Eu."

Consagrado no pagode, o Swing & Simpatia foi apadrinhado por Leci Brandão no início da carreira, quando o grupo começou, nos anos 1990, na Baixada Fluminense. "A gente se sentiu muito honrado. Uma grandiosa sambista, uma bamba com B maiúsculo. Tudo começou na gravação de um programa de TV, nós fizemos o convite e ela aceitou prontamente", lembra Luciano.

Os artistas também têm como padrinho o grupo Os Morenos. "Waguinho e Charlles André produziram nosso segundo CD, em 1998, e foi um divisor de água em nossas vidas. Dali, a gente assinou um contrato com uma grandiosa gravadora que divulgou o grupo no Brasil inteiro."

A história do grupo, composto por Luciano (vocal), Sandro (pandeiro), Maicon (teclado), Anderson (tantan), Dudu (bateria) e Jeffinho (surdo), se conecta com a do Jornal O DIA. "Vocês sempre fizeram parte da nossa história e contribuíram demais com a carreira do Swing & Simpatia. Me lembro que no início da nossa trajetória, vocês divulgaram bastante os eventos, aonde nós iríamos cantar. E lembro das matérias que eram feitas para massificar mais o nosso nome. Gratidão eterna. Estamos juntos sempre. Ter recebido esse convite foi uma honra gigantesca".

Luciano também recorda quando a música "Encaixe Perfeito" fez parte da trilha sonora da novela Celebridade (2003), exibida pela TV Globo, e ganhou destaque em reportagens: "Me deixou muito feliz."

Para o cantor, o respeito e a conexão com o público são o segredo para a carreira duradoura. "Tivemos a felicidade de aparecer na cena na era do LP, em 1995. Foi a primeira gravação musical do Swing & Simpatia. Está na memória até hoje. É muito gratificante. Para a gente prosseguir há 30 anos profissionalmente, agradecemos a todos que admiram nosso som, que entregam tudo nos shows, continuam nos ouvindo e consumindo nossa música em todas as plataformas digitais. E o segredo de tudo isso é o respeito recíproco", acredita.

Além do Swing e Simpatia, a festa do DIA terá apresentações de um DJ, às 15h, do grupo Primeiro Amor, às 16h, e Sociedade do Samba, às 18h.

Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA



Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:



15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio institucional: Subprefeitura da Zona Norte

Apoio especial: Guaracamp e Unisuam

Realização: Grupo O DIA de Comunicação.