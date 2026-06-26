Filho de Justin Bieber aprova doce brasileiro: 'O primeiro brigadeiro foi um sucesso'

Hailey Bieber voltou a demonstrar seu carinho pela cultura brasileira e encantou os seguidores nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar um momento especial envolvendo o filho, Jack Blues Bieber. Nos stories do Instagram, a modelo revelou que o pequeno experimentou brigadeiro pela primeira vez e aprovou o tradicional doce brasileiro.

O registro rapidamente chamou a atenção dos fãs, especialmente dos brasileiros. Discreta em relação à vida do filho, Hailey publicou apenas um detalhe do momento, preservando a identidade da criança, mas dividindo com os seguidores a reação do bebê ao conhecer um dos doces mais populares do Brasil.

Nos stories, Hailey mostrou inicialmente uma caixa recheada de brigadeiros tradicionais e brancos. Na legenda, escreveu "Thank God" ("graças a Deus", em tradução livre), demonstrando entusiasmo com a sobremesa.

Em seguida, a modelo publicou uma nova imagem em que a mãozinha de Jack Blues aparece segurando um brigadeiro já mordido. A legenda divertiu os seguidores: "First brigadeiro was a success" ("O primeiro brigadeiro foi um sucesso"), indicando que o filho aprovou o doce logo na primeira experiência.

Ligação com o Brasil

O carinho de Hailey pelo Brasil não é novidade. A modelo é filha da designer brasileira Kennya Baldwin, o que faz com que ela mantenha uma relação próxima com elementos da cultura do País.

Ao longo dos últimos anos, ela já compartilhou diferentes momentos envolvendo tradições nacionais, incluindo outras ocasiões em que apareceu saboreando brigadeiros. Sempre que faz referências ao Brasil, as publicações costumam repercutir entre os fãs, que celebram a proximidade da modelo com suas origens maternas.

Recentemente, Hailey também chamou atenção ao surgir usando um look nas cores verde e amarelo em um dia de jogo da Seleção Brasileira, gesto que levou muitos seguidores a brincarem que ela estava cada vez "mais brasileira".

Família mantém discrição com o filho

Jack Blues é o primeiro filho de Hailey e Justin Bieber. Desde o nascimento do menino, o casal tem optado por preservar sua privacidade, evitando mostrar seu rosto nas redes sociais.

Por isso, as publicações envolvendo o bebê costumam exibir apenas pequenos detalhes, como as mãos ou os pés. Ainda assim, cada nova aparição do pequeno desperta a curiosidade dos fãs, especialmente quando envolve momentos familiares.