'Me põe para dormir': Joel Datena revela detalhes de problema grave que o afastou da TV

De volta à TV após cirurgia de emergência na coluna, Joel Datena deu mais detalhes do problema que o afastou do Brasil Urgente. Em entrevista ao Melhor da Tarde, na Band, o apresentador contou que o problema começou com uma forte dor na parte inferior do abdome, o que o fez suspeitar de cálculos renais.

"Começou no domingo à noite, com uma dor insuportável na região da cintura", contou Datena. "Cheguei ao hospital gritando de dor. Passei pela triagem, me perguntaram se eu queria uma cadeira de rodas e eu falei que não."

Andando em direção ao exame, o apresentador não conseguiu seguir o caminho todo, precisando do auxílio de uma maca. Datena revelou que grande parte da equipe médica não conseguiu identificar o problema, até a chegada de um neurologista, que o examinou com uma "varinha de madeira".

"Eu estava assustado, porque não resolvia a dor, [mesmo] me dando morfina. Eu falei: 'me põe para dormir que eu não aguento mais'. O médico passou a varinha e falou 'pode fazer o exame, que aqui tem um sangramento'", contou Joel apontando para o meio do corpo.

Datena foi imediatamente enviado para uma cirurgia. "Na hora, nem consegui me assustar. Eu estava com tanta dor que me senti aliviado de ir para a cirurgia."

Com a operação bem-sucedida, o apresentador contou que, ainda no hospital, não conseguiu mexer a perna. Apesar do susto, um amigo ortopedista do âncora o acalmou, dizendo que os movimentos da perna retornariam em pouco tempo. "Depois de uma hora, [a perna] subiu."

Com movimentação limitada e sem se alimentar, Datena chegou a perder oito quilos de musculatura. O apresentador revelou que saiu do hospital "com a perna fininha" e se sentindo fraco.

Exaltando a esposa, Melany Bessa, Datena disse que a relação com a família está "cada vez melhor", com o pai, José Luiz Datena, também tendo papel importante na recuperação. "Logo que eu saí do hospital, em casa, falei 'preciso deitar'. Estava sentado, não tinha mais forças. Meu pai levantou, me pegou e me carregou até a cama."

"Quando comecei a me virar sozinho, fui ficando mais tranquilo", seguiu. "Nunca mais falo 'não preciso de ninguém'."

"O saldo disso tudo é que a vida é fantástica, maravilhosa, e hoje, depois desse susto, consigo vivê-la melhor."