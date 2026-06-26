Zendaya não reconhece o marido, Tom Holland, em concurso de melhor Homem-Aranha

Tom Holland protagonizou um momento divertido, que rapidamente viralizou nas redes sociais. O intérprete do Homem-Aranha participou, de forma totalmente anônima, de um concurso para eleger o melhor sósia do herói da Marvel, mas acabou surpreendendo ao revelar sua verdadeira identidade apenas no fim da competição.

O mais curioso é que nem mesmo Zendaya, esposa do ator e colega de elenco na franquia, percebeu que Holland estava entre os participantes. A atriz fazia parte do grupo de jurados da disputa e avaliou os competidores sem reconhecer quem estava por trás da fantasia do super-herói.

A brincadeira foi organizada pelo streamer espanhol Ibai Llanos e reuniu diversos participantes vestidos como o Homem-Aranha. Todos usavam trajes semelhantes, tornando difícil identificar quem era o verdadeiro intérprete do personagem.

Tom Holland entrou na competição usando o uniforme completo, mantendo o rosto completamente coberto durante toda a avaliação. O plano funcionou. Nenhum dos jurados desconfiou de sua presença, incluindo Zendaya.

Apesar de ser o ator que deu vida ao herói nos cinemas, Holland acabou eliminado antes do anúncio do vencedor, já que os avaliadores acreditaram que outros participantes se pareciam mais com o personagem.

Revelação arrancou risadas

O grande momento aconteceu quando Tom retirou a máscara e revelou sua identidade ao público e aos jurados. A reação foi imediata: surpresa, gargalhadas e muitos aplausos marcaram o encerramento da dinâmica.

O vídeo do momento rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde fãs se divertiram com o fato de que até Zendaya não conseguiu identificar o marido durante a competição.

Casal voltará às telas em novo filme

A situação inusitada acontece justamente enquanto os dois se preparam para voltar ao universo da Marvel. Tom Holland e Zendaya estarão novamente juntos em Homem-Aranha: Um Novo Dia, próximo capítulo da franquia do herói.

O longa tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 29 de julho e promete dar continuidade à história de Peter Parker após os acontecimentos do último filme.