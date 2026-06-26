Ator de 'Alice in Borderland' é investigado por agressão à ex-namorada, diz jornal

O ator japonês Nijiro Murakami, de 29 anos, conhecido pela série Alice in Borderland, está sendo investigado por suspeita de agredir a ex-namorada. Segundo as autoridades, ele foi formalmente encaminhado à Promotoria na última quarta-feira, 24.

De acordo com o site japonês Livedoor News, a investigação aponta que os episódios ocorreram em 2024, na casa onde os dois moravam, no distrito de Shibuya, em Tóquio.

Murakami teria puxado o cabelo da então companheira, desferido socos em seu rosto e batido a cabeça dela contra uma janela. Os ferimentos foram considerados graves e exigiram mais de um mês de recuperação.

Ainda segundo a publicação, as agressões teriam acontecido em quatro ocasiões, entre março e maio de 2024. Em 2026, a mulher procurou a Polícia Metropolitana de Tóquio para denunciar o caso, dando início às investigações.

Murakami construiu carreira no cinema e na televisão japonesa desde a estreia como ator, em 2014. Em 2022, recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Japan Academy Film Prize por sua atuação em The Blood of Wolves 2.