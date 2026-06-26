Primeiro Amor promete embalar público na festa de 75 anos do Jornal O DIA

Rio - A comemoração pelos 75 anos do Jornal O DIA terá muito pagode para animar o público neste sábado (27), no Parque Madureira, na Zona Norte. Uma das atrações da festa gratuita, o grupo Primeiro Amor sobe ao palco com a missão de fazer os fãs cantarem do início ao fim, em um show com repertório repleto de clássicos do gênero.







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"Recebemos o convite com muita alegria. O DIA faz parte da história de muitos cariocas e eu, particularmente, acompanho o jornal há muitos anos. Então, é uma honra participar dessa comemoração e levar o Primeiro Amor para um evento tão importante", afirma César.

Marcado para as 16h, o show terá músicas que se tornaram marcas registradas da trajetória da banda. "O público pode esperar uma apresentação com muita energia, alegria e aquele pagode que todo mundo gosta de cantar junto. Não podem faltar os grandes sucessos do gênero e, claro, o nosso medley 'Primeiro Amor', que já virou marca registrada dos nossos shows", destaca Rafa.



Criado em 2013, o Primeiro Amor surgiu em meio ao crescimento do pagode retrô no Rio e ganhou notoriedade com o evento "Mais Amor Por Favor" e o bloco Primeiro Amor, que se consolidou como uma das atrações do Carnaval carioca. Ao longo da carreira, o grupo também lançou três projetos audiovisuais.



Ao relembrar mais de uma década de história, César aponta o carinho do público como a maior recompensa. "O maior orgulho é olhar para trás e ver tudo o que construímos com muito trabalho. O carinho do público e saber que fazemos parte da vida de tanta gente é o que mais nos motiva a continuar."



Acostumado a grandes apresentações, o Primeiro Amor acredita que uma festa gratuita proporciona uma conexão ainda mais forte com os fãs e também com quem conhecerá o trabalho da banda pela primeira vez. "Tem uma energia muito especial. É um evento que reúne pessoas de todas as idades e dá a oportunidade para quem ainda não conhece o nosso trabalho viver essa experiência com a gente", diz Rafa.



A expectativa é conquistar novos admiradores durante a apresentação no Parque Madureira. "A gente espera que esse público saia feliz, com vontade de ouvir mais Primeiro Amor e de acompanhar a nossa caminhada. Se conquistarmos novos fãs nesse dia, já vai ter valido muito a pena", completa César.



Além do Primeiro Amor, a festa de aniversário do Jornal O DIA contará com apresentação de DJ, às 15h, Sociedade do Samba, às 18h, e Swing & Simpatia, às 20h.

Serviço



Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio Institucional: Subprefeitura da Zona Norte

Apoio Especial: Guaracamp e Unisuam

Realização: Grupo O DIA de Comunicação.