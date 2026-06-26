Linha 6-Laranja do Metrô: quando será inaugurada a Estação 14-Bis, na Bela Vista?

O governo Tarcísio de Freitas já cogita o cenário de que nem toda a Linha 6-Laranja esteja pronta até 2027. O contrato com a concessionária Acciona estabelece que a empresa tem até outubro do próximo ano para concluir a obra.

Nesta quinta-feira, 25, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper, admitiu ao Estadão que a Estação 14 Bis-Saracura, na Bela Vista, centro da capital, pode ficar para depois. Essa parada teve as obras interrompidas em 2022 após a descoberta de um sítio arqueológico no local (leia mais abaixo).

"Essa estação em particular talvez não seja inaugurada em 2027. Não posso te afirmar um prazo final", disse Isper. Procurada, a companhia ainda não se manifestou.

Em entrevista ao Estadão em fevereiro deste ano, o CEO da Acciona no Brasil, André De Angelo, já havia reconhecido a dificuldade. "Será um desafio muito grande colocá-la em operação em 2027 junto às demais estações."

O Governo e a Acciona inauguram na próxima semana as primeiras seis estações da linha. Por enquanto, apenas as unidades João Paulo I e Freguesia do Ó, na zona norte, e Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia e Perdizes, na zona oeste, vão funcionar.

Em outubro deste ano, o transporte ganha mais duas paradas: Brasilândia e Itaberaba-Hospital Vila Penteado, na zona norte.

O contrato prevê a abertura do trajeto completo, que inclui 15 estações, até outubro de 2027. O presidente da Artesp destaca que, embora a 14 Bis possa não ser entregue, o restante da linha está dentro do cronograma. "No próximo ano, vai operar da Brasilândia até a São Joaquim, que é o mais importante."

Hoje, só 15% da obra na 14 Bis está pronta. "Ela atrasou bastante por uma questão de licenciamento histórico-cultural. Foi uma questão muito particular. Mas o que interessa é que agora a obra está andando, a construtora está fazendo um esforço grande para recuperar o cronograma."

Em 2022, um sítio arqueológico do Quilombo Saracura foi descoberto no local durante as escavações. A unidade fica ao lado da Praça 14-Bis. O achado levou a estação a ser rebatizada para 14 Bis-Saracura. No local, foram encontrados mais de 100 mil artefatos ligados ao quilombo.

"O ritmo de escavação está inferior ao esperado, porque estamos seguindo todas as orientações dadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)", afirmou em fevereiro o CEO da Acciona.

Em março, o Iphan autorizou a retomada das obras após realizar uma análise técnica no sítio arqueológico. "Indícios apontam para a existência da estrutura de um possível terreiro e de outros objetos ligados à religiosidade afro-brasileira", declarou o órgão sobre o espaço. Estruturas de drenagem do córrego Saracura também foram encontradas.

O instituto propôs que a concessionária exiba alguns dos objetos encontrados dentro da própria estação, para que fiquem acessíveis à comunidade.