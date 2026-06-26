Atual campeão mundial, Yago Dora vence etapa de Saquarema da WSL

Na final, disputada na manhã desta sexta-feira (26), o brasileiro superou o italiano Leonardo Fioravanti, novo líder da temporada.

Na somatória das duas melhores notas, Yago obteve 15.00. Logo na segunda onda, o paranaense encaixou um aéreo que valeu um 8.50. Mais adiante, veio um 6.50. Fioravanti, que tinha 5.67 como avaliação mais alta, precisava de uma manobra praticamente perfeita no fim da bateria para tomar a dianteira, mas não passou de um 7.50, ficando com 13.17 de pontuação.

Foi a primeira vitória de Yago na temporada após seis etapas. Com mais 10 mil pontos no ranking, o atual campeão subiu para o terceiro lugar (32.950). O vice em Saquarema rendeu 7,8 mil pontos para Fioravanti, que ultrapassou o potiguar Ítalo Ferreira e assumiu a liderança geral (33.930).

Apesar de o primeiro lugar estar agora com um italiano, o surfe nacional vive grande momento na WSL. Da segunda à sexta posições da temporada, todas estão ocupadas por brasileiros. Ítalo é o vice-líder (33.845), seguido por Yago e pelos paulistas Gabriel Medina (27.610) e os irmãos Miguel (27.610) e Samuel Pupo (24.640).

O fluminense João Chianca, o Chumbinho, competiu em "casa", já que é natural de Saquarema. Ele caiu nas semifinais, superado exatamente por Fioravanti (13.00 a 10.10). Apesar disso, o surfista brasileiro ganhou seis posições e subiu para 17º lugar (15.725) na temporada.

Chumbinho é o sétimo surfista do país mais bem colocado. Além do quinteto que briga pelas primeiras colocações, ele fica atrás do paulista Filipe Toledo (17.150). Na classificação, ainda estão o argentino naturalizado brasileiro Alejo Muniz em 24º (10.640) e o catarinense Matheus Herdy (9.245).

No feminino, deu EUA

Na final feminina de Saquarema, também realizada nesta sexta, a vitória foi da norte-americana Sawyer Lindblad, que levou a melhor sobre a francesa Tya Zebrowski. Em uma decisão com ondas difíceis para se manobrar, a estadunidense alcançou uma somatória de 7.67, contra 6.10 da rival.

O triunfo aproximou Lindblad da ponta da classificação da temporada, agora com 32.970 pontos. A liderança é de Gabriela Bryan (35.065), seguida pela também havaiana Carissa Moore (33.490).

Quem está nessa briga é Luana Silva, brasileira nascida no Havaí (Estados Unidos), que aparece em quarto lugar, com 31.835 pontos. Em Saquarema, Luana foi derrotada nas quartas de final, justamente por Lindblad (12.86 a 12.26).

Fora desta temporada devido à maternidade, a gaúcha Tatiana Weston-Webb participou da etapa fluminense como convidada, competindo pela primeira vez desde o nascimento da filha Bia, em janeiro deste ano. Mesmo sem ritmo, ela venceu a australiana Tyler Wright na estreia (11.00 a 10.46), perdendo nas oitavas de final para a norte-americana Caroline Marks (14.00 a 13.00).