Rodízio em SP será mantido na segunda-feira, dia em que Brasil enfrenta o Japão na Copa

A Prefeitura de São Paulo decidiu manter o rodízio municipal de veículos na próxima segunda-feira, 29, data em que a seleção brasileira enfrenta o Japão na Copa do Mundo. Na última quarta, 24, quando o Brasil enfrentou a Escócia, a gestão municipal suspendeu a restrição no período da tarde.

Na ocasião, a capital registrou 1.690 quilômetros de lentidão às 18h - o recorde do ano - de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Na segunda, 29, os automóveis com placas final 1 e 2 não poderão circular no Centro Expandido pela manhã, entre às 7h e às 10h, e ao final da tarde e início da noite, entre 17h e 20h.

Expediente municipal

Para os servidores públicos dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, o expediente ficará suspenso a partir das 12h.

Caso a Seleção Brasileira de Futebol se classifique para a semifinal da Copa do Mundo, o expediente será suspenso às 14 horas do dia 15 de julho de 2026.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as horas não trabalhadas nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo deverão ser compensadas.